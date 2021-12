Ritorniamo sull’argomento dopo diversi mesi per delineare la migliore strategia per il prossimo anno sul cambio. Quale previsione del nostro Ufficio Studi? Andare long sul cambio euro yen potrebbe essere una grande opportunità da sfruttare per il 2022 ma procediamo per gradi.

Il cambio ha chiuso la giornata di contrattazione del 27 dicembre a 130,06. Da inizio anno, euro yen ha segnato il minimo a 125,09 ed il massimo a 134,13. Cosa attendere da ora in poi?

Facciamo prima una premessa.

Negli ultimi mesi diversi dati economici continuano a evidenziare una ripresa a livello globale ma quello che continua a preoccupare e creare un certo rumore di fondo sono le varianti che continua a presentare la pandemia in corso. Non crediamo comunque che questo possa rappresentare un serio pericolo per il futuro, in quanto la politica di vaccinazione continua a “dare i suoi frutti positivi” e a abbassare il livello di pericolosità.

Frattanto, quello che sembrava un pericolo, l’inflazione (e su queste pagine scriviamo da sempre che non lo è, anzi è un aspetto positivo per l’economia), al momento non sembra minacciare l’attuale crescita economica e quindi i livelli attuali dei mercati azionari.

Andare long sul cambio euro yen potrebbe essere una grande opportunità da sfruttare per il 2022

La tendenza di breve, medio e lungo termine del cambio è rialzista.

Le previsioni per il prossimo anno sono le seguenti:

area di minimo 129,35/131,78

area di massimo 137,87/139,99

Conferiamo sempre la nostra proiezione che vede il raggiungimento dell’obiettivo posto in area 149,79 per/entro il 2023.

La strategia di investimento

Per chi ha in corso posizioni rialziste come da nostre indicazioni precedenti, mantenere con stop loss di lungo termine a 127,37, dal precedente 125,08. Primo supporto di breve a 129,31.

Chi volesse entrare ora in investimento, può attenersi agli stessi livelli operativi.

Si procederà per step e di volta in volta si aggiusterà il tiro.