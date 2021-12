Le feste natalizie sono passate e tutti noi abbiamo gustato i dolci tipici di questo periodo.

Tra pandori e panettoni regalati, ricevuti e mangiati probabilmente abbiamo perso il conto. La più tipica delle tradizioni italiane è quella di donare panettoni e pandori e di consumarli in famiglia magari accompagnati da una deliziosa crema calda.

Se anche noi abbiamo ricevuto numerosi pacchi di panettoni è probabile che non sappiamo cosa farne. Per questo oggi vogliamo parlare di una semplicissima torta fatta in casa con il panettone che non abbiamo mangiato. Infatti, si fa con gli avanzi del panettone ma è un dolce raffinato questa deliziosa torta senza impasto. Vediamo come realizzarla.

Una ricetta di risparmio

Per iniziare, dobbiamo procurarci gli ingredienti necessari: non avremo bisogno né di lievito, né di farina, perché questa torta si prepara senza impasto.

il panettone o il pandoro avanzato;

300 ml si latte;

4 mele;

2 uova;

50 g di zucchero;

2 bicchieri di marsala o altro liquore.

Cominciamo rivestendo la teglia con della carta da forno. Possiamo iniziare a disporre le fette di panettone tagliate sottili nella teglia. Le fette devono essere spesse massimo 2 centimetri.

Una volta che il fondo della teglia sarà coperto, possiamo compattare con la mano o con un bicchiere. Ora possiamo bagnare con una parte di latte il panettone servendoci di un pennello.

Si fa con gli avanzi del panettone ma è un dolce raffinato questa deliziosa torta senza impasto

Dobbiamo sbucciare le mele e tagliarle a fettine sottilissime, in modo che ci cuociano facilmente. Possiamo ora disporre le mele sullo strato di panettone.

In una ciotola possiamo andare a creare la crema di uova. Lavoriamo le uova con lo zucchero il latte rimasto per poi versare questo composto spumoso nella teglia. Dovremo usare una frusta e lavorare fino a che la crema sia densa. Se gradiamo il gusto dell’alcol, possiamo aggiungere il marsala o un altro liquore alla morbida crema.

Ora possiamo mettere in forno per 40 minuti a 180° per cuocere la nostra torta senza impasto. Una volta che sarà cotta, possiamo decorare con dell’uvetta, delle gocce di cioccolato e una spolverata di zucchero a velo.

Ora la nostra torta è pronta per essere gustata. Se siamo stufi di mangiare pandoro e panettone, questa torta è un’alternativa deliziosa e creativa che aggiunge gusto al classico dolce italiano.

