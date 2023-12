Quella appena conclusasi è stata ancora una settimana di incertezza per il petrolio che rimane in bilico tra rialzo e ribasso. La perfetta sintesi di un andamento altalenante è stata la seduta di venerdì 15 dicembre.

Alla partenza delle contrattazioni il mercato è crollato dopo che un’indagine della Federal Reserve Bank di New York sul settore manifatturiero ha mostrato un terzo mese di calo dei nuovi ordini, che potrebbe essere un segnale di indebolimento della domanda di petrolio nel prossimo anno.

D’altra parte, ci sono stati altri eventi che potrebbero portare a un aumento del prezzo del greggio e che si sono già manifestati nel corso della seduta di mercoledì quando è stata comunicata una riduzione dei i depositi di greggio statunitensi superiore al previsto. A questo dato si sono aggiunte le preoccupazioni per la sicurezza delle forniture di petrolio in Medio Oriente dopo l’attacco di una petroliera nel Mar Rosso.

Ancora una settimana di incertezza per il petrolio che rimane in bilico tra rialzo e ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il petrolio ha chiuso la seduta del 15 dicembre a quota 71,43 $, in ribasso dello 0,21% rispetto alla seduta precedente. La settimana si è chiusa con un rialzo dello 0,28% rispetto alla chiusura settimanale precedente.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è ribassista, ma sembra avere trovato un valido supporto in area 68,67 $. Da cosa accadrà in prossimità di questo livello potrebbe dipendere il futuro del petrolio. Da notare che una chiusura sotto questo livello potrebbe spingere le quotazioni verso i minimi annuali in area 60 $.

I rialzisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure giornaliera superiori a 72,84 $.

Time frame settimanale

La chiusura settimanale ha confermato la rottura di area 75 $. A questo punto il ribasso potrebbe proseguire secondo lo scenario indicato in figura dalla linea tratteggiata. Tuttavia, anche il supporto in area 67,47 $ ha tenuto in chiusura settimanale. A questo punto solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

