Per un investimento a 12 mesi con i rendimenti in calo meglio BOT o un conto deposito?

A 12 mesi meglio imvestire in BOT o in un conto deposito-Foto da pixabay.com

Per investire dei soldi con un orizzonte di 12 mesi è meglio adesso un BOT oppure un conto deposito. Con i tassi fermi ma i rendimenti in calo ecco pro e contro delle due soluzioni.

Se adesso hai dei soldi da investire per 12 mesi e vuoi ottenere un rendimento sicuro e garantito, puoi valutare due opzioni. La prima soluzione è un BOT a 12 mesi, la seconda soluzione è l’investimento in un conto di deposito con una durata di un anno. Ma quale dei due conviene di più oggi? In questo articolo ti spieghiamo le caratteristiche, i vantaggi e gli svantaggi di entrambi, per aiutarti a fare la scelta migliore per il tuo portafoglio.

Perché investire nei BOT

Il BOT è un titolo di Stato a breve termine, emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Questo titolo di Stato in emissione ha una durata di 3 mesi, 6 mesi oppure di 1 anno. Ma sul mercato secondario si possono acquistare scadenze che vanno da pochi giorni a quasi 12 mesi.

Al momento della scrittura di questo articolo sul mercato secondario di Borsa italiana è quotato il BOT scadenza dicembre 2024 (Isin: IT0005575482). Il Buono Ordinario del Tesoro ha una quotazione di 96,74 centesimi. Acquistandolo a questo prezzo e attendendo il rimborso, si incasserà la differenza tra i 100 centesimi del rimborso e il prezzo di acquisto. Secondo i dati di Borsa italiana, il rendimento effettivo netto annuo a scadenza sarà del 3,1%

Cos’è un conto deposito?

Per un investimento a 12 mesi l’alternativa al BOT è un conto deposito che abbia una durata di un anno. Un conto deposito è un prodotto bancario che consente di depositare una somma di denaro e di ricevere un interesse annuo. Questo è stabilito al momento della sottoscrizione, per tutta la durata del contratto. Il conto deposito è un investimento sicuro, in quanto è coperto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi fino a 100.000 euro.

Esistono sul mercato due tipi di conto deposito, quello senza vincoli e quello con vincoli. Il secondo ha un rendimento maggiore rispetto al primo perché ci si impegna a non prelevare i soldi fino al pagamento degli interessi. In caso di necessità, se si svincolano i soldi prima della scadenza, non si ha diritto all’extra rendimento e si incassano gli interessi del conto deposito senza vincoli. Al momento della scrittura di questo articolo, i migliori conti di deposito offrivano un rendimento del 5% lordo sui soldi vincolati.

Per un investimento a 12 mesi quale scegliere tra BOT e conto deposito?

Abbiamo scoperto come funzionano i due strumenti, ma su quale dei due conviene puntare? Facciamo una simulazione e ipotizziamo di volere investire 25.000 euro. Nel caso del BOT, acquistando 25.000 euro nominali, alla scadenza otterremo un guadagno netto di 710 euro circa.

Con i conti di deposito si guadagna un po’ di più, investendo sempre 25.000 euro. Agli attuali tassi di interesse, il guadagno sarebbe tra 800 e 900 euro al netto della imposizione fiscale per le 3 migliori offerte disponibili. Attraverso una ricerca sui motori di ricerca dedicati a questi strumenti, sarà semplice individuare l’offerta migliore.

Quindi su quale dei due prodotti conviene investire?

In conclusione, non esiste una risposta univoca alla domanda se conviene investire in un BOT o in un conto deposito. Dipende da quello che cerchi e da quello che puoi permetterti. E dipende anche dall’importo. Ricorda che un conto di deposito è garantito solamente fino a 100.000 euro di deposito. In ogni caso, prima di scegliere, è sempre bene confrontare le diverse offerte disponibili sul mercato. Occorre valutare attentamente i rendimenti, i costi, le condizioni e i rischi di ogni prodotto.