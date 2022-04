Ogni anno grazie ai tanti bandi messi a disposizione dall’INPS diverse famiglie, ma anche ragazzi e studenti hanno la possibilità di godere di importanti prestazioni o agevolazioni. Si pensi ad esempio alle borse di studio erogate per alcuni studenti o alle prestazioni per garantire supporto sia ai disabili che alle loro famiglie. Nonché ai contributi per l’asilo nido a favore delle famiglie con figli minori.

L’INPS infatti annualmente offre la possibilità di partecipare ad un concorso per l’assegnazione di un contributo per cure termali. Anche senza Legge 104 si potranno ottenere fino a 280 euro per effettuare cure termali per rimuovere o allontanare particolari disturbi. Da pochi giorni infatti l’INPS ha pubblicato il bando di concorso per fruire dei contributi per cure termali.

In particolare in data 14 aprile 2022 ha pubblicato il bando per gli iscritti al Nuovo Fondo di Mutualità ex IPOST. In particolare per chi ha versato almeno 1.000 euro. Gli interessati potranno fruire dei soggiorni nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 novembre 2022 e dovranno presentare la domanda entro e non oltre il 13 maggio 2022.

L’Istituto conferisce 60 contributi per soggiorni per cure termali effettuati presso alberghi, bed & breakfast, case vacanze, agriturismo, affittacamere o campeggi liberamente scelti. Tuttavia le strutture dovranno essere situate esclusivamente sul territorio nazionale.

Anche senza Legge 104 l’INPS pagherà 280 euro a chi invia questa domanda di soggiorno entro il 13 maggio

Per la presentazione della domanda sarà necessario produrre la copia del cedolino dello stipendio e dell’originale certificato medico dell’ASL, con codice regionale. Quest’ultimo dovrà attestare la necessità delle cure termali e la relativa tipologia di cui si ha bisogno. L’interessato potrà scaricare la domanda dal portale dell’INPS compilarla e inviarla a mezzo raccomandata o PEC, seguendo le istruzioni contenute nel bando.

Ogni partecipante al concorso dovrà inviare una busta contenente esclusivamente la domanda riferita al partecipante medesimo anche se appartenenti ad uno stesso nucleo familiare. Il contributo erogato dall’Istituto sarà pari ad un massimo di 40 euro per ciascun giorno di cura e pernottamento per un massimo di 7 pernottamenti. L’importo erogato non potrà comunque essere superiore a quanto effettivamente speso. Pertanto, ai fini della corresponsione del contributo, gli ammessi al beneficio dovranno produrre entro e non oltre il 31 dicembre 2022 la seguente documentazione:

dichiarazione di avvenuta fruizione delle cure termali con l’indicazione del periodo su carta intestata dello stabilimento termale;

nonché documentazione della spesa fiscalmente valida intestata esclusivamente al beneficiario.

