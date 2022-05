Talvolta, in dispensa, abbiamo degli ingredienti comprati per un qualche utilizzo che poi ci avanzano. Ciò capita perché spesso non sappiamo come impiegarli e nell’attesa di capirlo scadranno o si guasteranno. Il loro destino sarà quindi l’immondizia.

A rimanere in grandi quantità, spesso, è lo sciroppo di amarene. Tendiamo a comprarne una bottiglia grande per poi usarne poche gocce di condimento. Ad esempio, per insaporire il gelato alla vaniglia o fiordilatte, da aggiungere nella miscela di alcune bevande o alla crema pasticciera. In realtà, come esistono ricette per consumare gli albumi avanzati così ve ne sono anche per lo sciroppo.

Ingredienti della ricetta

Lo sciroppo di amarene si può utilizzare per preparare tanti dolci, biscotti, ma anche torte. Può diventare un ingrediente davvero di spicco grazie al suo aroma piacevole al palato e profumato. Tra le tante ricette di torte, ve n’è una davvero golosa che saprà conquistarci con la sua bontà. È una miscela perfetta di più ingredienti e la gradiranno anche i nostri occhi, perché estremamente colorata.

Ci serviranno:

50 ml di sciroppo di amarene;

3 cucchiai di cacao amaro;

3 uova;

100 g di burro;

250 g di farina;

180 g di zucchero;

1 bicchiere di latte;

16 g di lievito in polvere per dolci;

Lo sciroppo di amarene si può utilizzare per bibite e gelato, ma anche per preparare questa golosissima torta di 3 colori

Rompiamo le uova e poniamole in una ciotola. Intanto, tiriamo fuori dal frigo il burro per farlo ammorbidire a temperatura ambiente. Montiamo le uova con lo zucchero. Prendiamo un pentolino e mettiamovi qualche dito d’acqua. Incastriamovi al di sopra un pentolino più piccolo contenente il burro e sciogliamolo a bagnomaria.

Una volta sciolto, uniamolo alle uova e allo zucchero. Dopo di che, setacciamo la farina e uniamola. Mescoliamo per ottenere un impasto omogeneo. Prendiamo il bicchiere di latte e mescoliamovi all’interno il lievito per dolci. Aggiungiamolo dunque all’impasto e giriamo per far sì che si distribuisca. A questo punto, prendiamo altre due ciotole e dividiamo l’impasto in 3 parti. Nella ciotola con la prima parte verseremo e mescoleremo lo sciroppo di amarene. Nell’altra ciotola uniremo il cacao. Nella terza invece lasceremo l’impasto bianco così com’è.

Imburriamo e infariniamo uno stampo. Versiamovi sul fondo l’impasto chiaro e stendiamolo bene. Al di sopra faremo lo stesso con quello alle amarene e infine con quello al cacao. Inforniamo a 180 gradi per una quarantina di minuti circa. Passato il tempo indicato, controlliamo l’interno con lo stuzzicadenti per assicurarci che la torta sia ben cotta. Otterremo dunque una torta semplice da prepara ma scenica. Infatti, ogni fetta sarà di 3 colori che aumentano di intensità. In più, questa torta sarà davvero piacevole al palato grazie al mix di sapori che si legano alla perfezione.

