Abbiamo già parlato della possibilità di svolgere un tirocinio presso il Segretariato del Consiglio dell’Unione europea con uno stipendio di 1.229 euro. I requisiti riguardano il possesso della laurea (anche triennale), la conoscenza di una lingua straniera tra inglese e francese e la cittadinanza europea.

Oggi, vogliamo presentare ai nostri Lettori un altro tirocinio, stavolta in Italia e precisamente nella cosiddetta città eterna, Roma. Infatti, l’avvocatura capitolina ha pubblicato un bando per reclutare aspiranti tirocinanti che intendono abilitarsi alla professione forense.

Si tratta di un’ottima opportunità per tutti i ragazzi e le ragazze che sognano di diventare avvocati. Per partecipare, è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza e non avere più di 29 anni. La selezione prevede ulteriori requisiti oltre a questi ultimi due, vediamoli nel dettaglio.

Anche part-time e fino a 400 euro per questi tirocini in scadenza il 28 settembre

Oltre al titolo di studio e all’età massima, si richiede che il candidato non sia iscritto da più di sei mesi all’albo dei praticanti avvocati. Inoltre, il giovane deve aver ottenuto una votazione minima in alcune materie del percorso di studi per poter presentare la domanda. I dettagli della procedura sono disponibili accedendo al bando pubblicato dal Comune di Roma Capitale.

La durata del tirocinio è di 6 mesi, prorogabili eventualmente per altri 6, fino ad un periodo massimo di 1 anno. È possibile svolgerlo sia in modalità part-time che full time, nel primo caso assicurando una presenza inferiore ai 5 giorni a settimana.

Sul piano economico, si prevede un rimborso di 300 o 400 euro, a seconda che si scelga la modalità a tempo parziale o pieno.

Invio della domanda, modalità di selezione e scadenza

Coloro che vorranno candidarsi avranno tempo fino al prossimo 28 settembre, per cui è importante affrettarsi o si rischia che sia troppo tardi. Il bando riporta l’indirizzo a cui inviare la propria candidatura con tutta la documentazione necessaria.

Difatti, è necessario compilare l’apposito allegato, disponibile cliccando il link di cui sopra, insieme al proprio certificato di laurea e ad un documento di identità. Inoltre, chi è iscritto all’albo dei praticanti avvocati, è tenuto ad inviare anche la copia del tesserino. Attenzione a compilare correttamente l’allegato e a non dimenticare tutti gli altri documenti richiesti.

