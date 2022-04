Le case in cui molti di noi viviamo sono piccole e poco spaziose. Molto spesso non abbiamo a disposizione nemmeno una stanza degli ospiti e risulta difficile ospitare amici e parenti. Non sempre è possibile far dormire i nostri ospiti sul divano o su una brandina scomoda e bassa. Per questo motivo, in molti di noi rinunciano a ricevere ospiti per più giorni. Se non ci è possibile trasferirci in una casa più grande allora possiamo scoprire questo incredibile metodo per avere un letto in più all’occorrenza. Oggi vedremo in che modo anche la stanza più piccola ed angusta può trasformarsi in una comoda stanza degli ospiti grazie a questo oggetto.

Una soluzione agli spazi limitati

In passato molte case avevano più stanze di quelle usate dai membri della famiglia, pensate per accogliere visitatori e amici. Con l’aumento dei prezzi degli affitti e delle proprietà, si è sempre più affermata la tendenza a ridurre gli spazi e il numero di camere. Ciò ha portato ad un bel risparmio ma anche ad una limitazione nel numero di persone che si possono ospitare. Spesso, se abbiamo amici che ci fanno visita da città lontane sono costretti a dormire in albergo o ad affittare una stanza. Oggi vedremo in che modo possiamo risolvere questo problema senza spendere cifre da capogiro.

Stiamo parlando di un innovativo materasso gonfiabile che sta avendo grandissimo successo. Si tratta di un oggetto che quando è sgonfio entra in una scatola comoda e pratica da riporre in un armadio. Quando invece è gonfio assume le sembianze di un vero e proprio letto ed è anche comodissimo.

Anche la stanza più piccola ed angusta può diventare una comodissima stanza degli ospiti in soli due minuti

Ma la sorpresa che rende così comodo questo materasso gonfiabile è che si gonfia interamente grazie all’energia elettrica. Sono finiti i tempi in cui dobbiamo soffiare coi polmoni o passare ore con la pompa d’aria. Basterà collegare alla presa della corrente la spina del materasso e in meno di due minuti il materasso prenderà forma.

Possiamo sistemarlo in salotto o in cucina, e dopo essere stato rivestito con lenzuola e coperte diventerà un giaciglio comodo e pratico.

Lettura consigliata

