Pochi sanno che la carta dell’uovo di Pasqua può essere riciclata per sbarazzarci di un problema comune e fastidioso e non solo quella

Quante uova di Pasqua sono avanzate? Certamente, non possiamo mangiarle tutte, tanto meno i nostri figli. Altrimenti rischieremo di avere un gran mal di stomaco. Certo, possiamo usare la cioccolata avanzata per fare dei dolci, oppure possiamo conservarla per qualche spuntino pomeridiano. Tuttavia, consigliamo di non esagerare.

Per quanto riguarda, invece, la carta, sappiamo in che contenitore buttarla per la raccolta differenziata? Se abbiamo qualche dubbio, ProiezionidiBorsa suggerisce di aspettare. Infatti, pochi sanno che la carta dell’uovo di Pasqua, grazie alla sua composizione, potrebbe tornarci utile.

Non solo può essere conservata come carta regalo, qualora fosse possibile, ma potrebbe servirci per affrontare un problema comune: gli uccelli. Immaginiamo che tutti abbiamo provato il disgusto nel vedere le ringhiere dei balconi coperti dalla cacca dei piccioni. Non solo è esteticamente brutto da vedere, ma potremmo rischiare anche di prendere qualche malattia.

Per far fronte a questa problematica, molti appendono nei balconi dei CD. La luce riflessa infastidisce gli uccelli, che così evitano di poggiarsi sulle ringhiere. Tuttavia, l’esposizione dei dischi non è il solo modo per allontanare i piccioni. Ecco che entra in gioco la carta dell’uovo di Pasqua.

Il riciclo della carta e non solo

Dell’uovo di Pasqua possiamo riciclare praticamente tutto. Se possiamo riciclare la cioccolata in cucina, possiamo anche riciclare la carta, nonché l’involucro della sorpresa e il vasetto che contiene l’uovo di cioccolato.

Per quanto riguarda la carta, come anticipato, è possibile utilizzarla come soluzione per tenere lontani gli uccelli. Possiamo creare delle strisce o dei cerchi, simili ai CD, e appenderli in balcone. In questo modo, ci sbarazzeremo del problema della cacca dei piccioni. Armiamoci di forbice e scegliamo la forma che vogliamo dare alla carta, se tonda o a strisce verticali. Successivamente, creiamo un foro nella parte superiore, nel quale far passare un filo da appendere al muro.

Pochi sanno che la carta dell’uovo di Pasqua può essere riciclata per sbarazzarci di un problema comune e fastidioso e non solo quella

Per quanto riguarda l’ovetto di plastica, sarà possibile riciclarlo per creare una trappola per le zanzare. Riempiamo metà ovetto di acqua, alla quale dobbiamo aggiungere dello zucchero e del lievito. Inseriamo un piccolo beccuccio, come quello di una bottiglietta di plastica o di un imbuto, e posizioniamo in balcone o negli angoli alti della casa. Le zanzare sono attratte da questa miscela, ma ad aspettarle ci sarà una brutta sorpresa, per rimanere in tema.

Infine il vasetto, che mantiene l’uovo in posizione eretta, può essere riciclato come porta penne o anche come vasetto per le nostre piantine. Basta solamente decorarlo ed il gioco è fatto.

Lettura consigliata

Occhio a non buttare le bottiglie di spumante perché ecco delle geniali idee di arredamento con il riciclo creativo