Davanti a noi rimangono ormai pochi giorni d’estate. L’autunno è ormai alle porte e il tempo degli ultimi giorni non ha fatto altro che ricordarcelo. Non solo le temperature si sono abbassate, ma abbiamo assistito anche alle prime piogge importanti.

Questo, tra le altre cose, significa anche che a breve dovremo scegliere nuovi outfit, nuovi accessori e nuovi abiti. Per molte persone, poi, quest’ultimi non solo dovranno essere adatti alla stagione in arrivo, ma dovranno anche rivelarsi al passo con le ultime tendenze.

Uno sperato ritorno

L’autunno di quest’anno si presenta del tutto particolare rispetto a quelli passati. Difatti, ci troviamo in un momento di ripartenza e di ripresa delle attività che, durante questo periodo l’anno scorso, vedevano le saracinesche abbassarsi.

Per questo motivo i mesi che verranno rappresentano un’occasione di ritorno alla socialità e alla vita serale. Motivo in più per non farsi trovare impreparati e arrivare all’inizio di ottobre con le idee chiare su cosa indossare. Così da risultare alla moda, sicuri e al passo coi tempi.

Anche il prossimo autunno sarà questo colore intramontabile il protagonista degli outfit più desiderati

Per quanto riguarda le tendenze dell’autunno 2021 una cosa è certa. Moltissimi accessori e outfit del passato ritorneranno alla ribalta, con un’anima e un significato del tutto nuovo. Non a caso avevamo già visto come lo stivale desideratissimo del prossimo autunno sarà un grande classico che ancora incanta tutti.

Oggi approfondiamo l’argomento, ma parlando non di un accessorio o di un abito quanto piuttosto di un colore. Il quale, seppur già molto indossato e amato, nei prossimi mesi avrà ancor di più un ruolo da protagonista. Vediamo di quale si tratta. Infatti, scopriamo perché anche il prossimo autunno sarà questo colore intramontabile il protagonista degli outfit più desiderati.

Qualcuno forse lo avrà già capito, stiamo parlando del bianco. Ebbene sì, quest’autunno più che mai il bianco torna alla ribalta, rivelandosi protagonista di moltissimi outfit di tendenza. Assieme al verde prato, infatti, quest’anno è il candore e l’estrema eleganza dell’intramontabile bianco ad andare per la maggiore.

In un anno in cui osare è la parola d’ordine, sempre più stilisti e creatori optano per outfit total white. Ovvero, unicamente di bianco, dalle scarpe alle camicie. Il consiglio, dunque, è quello di aggiungere, quando possibile, un tocco di bianco al proprio outfit. Inserito nel modo corretto, ci aiuterà ad apparire ancor più eleganti, audaci e senza la paura di voler osare.