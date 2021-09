L’abuso di alcool è uno dei problemi più grandi del nostro tempo. A confermarlo le recenti rilevazioni dell’Istituto Superiore di Sanità italiano. Rilevazioni che sottolineano come l’età media di chi consuma bevande alcoliche sia in calo e che il numero di dipendenze sia invece in aumento. E non si tratta soltanto di un problema sociale ma anche di un problema di salute. L’alcool, oltre a poter provocare malattie note come la cirrosi epatica e la pancreatite cronica, può essere responsabile di molti tipi di cancro. Non solo quello al fegato ma anche questi pericolosissimi tumori possono essere causati dall’alcool. La conferma arriva dalla scienza. Alcune ricerche sottolineano come gli alcolici sarebbero implicati nell’insorgere di ben sette tipi di cancro diversi. Vediamo quali sono e quali possono essere le migliori strategie di prevenzione.

Non solo quello al fegato ma anche questi pericolosissimi tumori possono essere causati dall’alcool

Quello che era un semplice sospetto è stato recentemente confermato dalla scienza: l’alcool può causare molti tipi di tumore, non solo quello al fegato. Secondo l’Università neozelandese di Otago sono ben sette le neoplasie in cui gli alcolici sono più o meno direttamente responsabili.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il team di studiosi ha analizzato gli archivi Iarc, l’Agenzia Internazionale per la ricerca sul cancro, e ha fatto una scoperta poco rassicurante. Ovvero che il consumo costante di alcool potrebbe causare non soltanto tumori a faringe, fegato, laringe ed esofago, ma è implicato anche nell’aumento di rischio di cancro al colon, alla mammella e al retto. Tutte malattie che all’apparenza non sembrano collegate agli alcolici ma che invece potrebbero avere una correlazione con l’aumento del consumo di queste bevande.

Il consumo di bevande alcoliche e la prevenzione dei tumori

In tutte queste cattive notizie ce n’è una buona. Secondo Jennie Connor, a capo del team neozelandese, non consumare bevande alcoliche diminuisce drasticamente il rischio di cancro a fegato, faringe e laringe.

Ed è proprio l’astinenza dall’alcool la forma di prevenzione migliore per queste terribili malattie. Nonostante il dibattito sulle quantità di alcool consentite e sul famoso “bicchiere al giorno”, la scienza dimostra che anche il consumo moderato potrebbe essere pericoloso.

Basti pensare che circa l’11% dei casi di tumori in cui l’alcool è responsabile in Europa deriverebbero da un’assunzione “moderata” di bevande alcoliche. E per consumo moderato si intende una bottiglia da mezzo litro di birra o due bicchieri di vino al giorno.

Le indicazioni della comunità scientifica sarebbero quindi quelle di eliminare l’alcool dalle nostre abitudini. E se non ne siamo in grado o notiamo i primi sintomi di dipendenza è sempre meglio rivolgersi rapidamente a un centro specializzato.

Approfondimento

Pochi lo bevono ma questo tè è ottimo per abbassare la glicemia e prevenire i tumori