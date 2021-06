Il caldo e l’afa sono ormai arrivati. L’estate ha sicuramente aperto le danze per una stagione che ci farà sudare, proprio come ogni anno. Ma se pensiamo di essere gli unici a sentire questo caldo, sbagliamo di grosso. Anche i nostri amici a quattro zampe, infatti, possono soffrire le alte temperature. E ce lo fanno capire in diversi modi, chiedendoci un aiuto sostanziale per poter superare questi mesi senza stare male. E noi dobbiamo adoperarci per farli stare meglio. Infatti, anche il nostro cane soffre il caldo quindi ecco 3 consigli utilissimi per far vivere bene l’estate al nostro amico.

Per prima cosa procuriamo al nostro amico del cibo umido

Non è detto che un cane beva, anche se ha caldo. Infatti, se notiamo che il nostro amico peloso non ingerisce abbastanza acqua, c’è solo una cosa da fare. Dovremo procurargli del cibo umido. In questo modo, infatti, potremo mantenerlo idratato, impedendogli di soffrire troppo il caldo e l’afa. Possiamo comprare anche degli snack umidi, che sicuramente lo terranno in forze tutto il giorno.

Evitiamo sempre e comunque la museruola di nylon quando lo portiamo a spasso per non fargli sentire troppo caldo

Alcuni padroni mettono la museruola ai loro cani quando li portano a passeggio, per la sicurezza del loro amico e degli altri. Ma, se siamo tra questi, c’è un’accortezza che dobbiamo assolutamente avere. Dobbiamo, infatti, evitare la museruola di nylon. Questo tipo, infatti, durante l’estate potrebbe non permettergli di ansimare correttamente, facendogli sentire ancora più caldo. Piuttosto, scegliamone una a cestello, sicuramente più indicata per questo periodo dell’anno.

Infine, ricordiamoci sempre di non dargli da mangiare prima di fargli fare esercizio. In questo modo non si sentirà appesantito e soffrirà meno l’afa che lo circonda.

Dunque, ora sappiamo che anche il nostro cane soffre il caldo quindi ecco 3 consigli utilissimi per far vivere bene l’estate al nostro amico a quattro zampe!

Approfondimento

Perché il cane apre le zampe e si mette a pancia in su per farsi coccolare