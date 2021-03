Purtroppo a causa della pandemia i nostri bambini sono costretti a passare tanto tempo in casa. Trovare nuove cose da fare è sempre un problema, soprattutto per i più piccini. Per poter assecondare la loro creatività bisogna inventarsi sempre qualcosa di diverso. Anche perché è molto facile che la noia prenda il sopravvento. Quindi perché non realizzare insieme dei gessetti colorati?

Come fare in casa dei gessetti colorati per far divertire i nostri bimbi

Facendoli partecipare anche al processo di creazione, i nostri bimbi si divertiranno tantissimo. E una volta pronti, potranno usare i gessetti per disegnare quello che vogliono. Così saranno due volte più felici, sapendo che li hanno realizzati con le loro mani. E non solo, è un’attività da fare insieme per passare il tempo. Il procedimento è molto semplice. Si possono realizzare dei gessetti semplici, ma anche profumati. Dipende tutto dai gusti. Però bisogna ricordare che il gesso che si userà avrà sempre un odore particolare, quindi meglio aggiungere una profumazione.

Ingredienti

a) 2 bicchieri e mezzo circa di gesso in polvere;

b) 20 gocce di olio essenziale;

c) 1 bicchiere d’acqua;

d) colori a tempera o colorante alimentare;

e) stampo di silicone.

Aggiungere nel bicchiere d’acqua il colore scelto. Un po’ alla volta finché l’acqua non avrà raggiunto la tonalità che preferiamo. Ricordando che un po’ di intensità si perde aggiungendo il gesso. Quindi meglio che il colore sia più intenso. Per creare gessetti di diversi colori basterà usare più bicchieri d’acqua. Ora in un contenitore mischiare l’acqua colorata con il gesso. Mescolando bene in modo che non ci siano grumi o bolle. Infine aggiungere l’olio essenziale che si preferisce, lavanda, vaniglia, quello che si vuole. Mescolare ancora per amalgamare bene il tutto. Il composto deve essere non troppo liquido.

Ora non resta altro che versare il composto nello stampo di silicone. Va bene anche uno per plumcake, così si avrà la forma rettangolare da dividere in bastoncini. Lasciare asciugare per almeno 24 ore, dipende dal tipo di gesso usato. Basterà seguire le indicazioni riportate sulla confezione. Le colorerie o le ferramenta sapranno consigliarci sul tipo di gesso da scegliere. E una volta asciutto, dividiamo con il coltello il blocchetto in tanti gessetti!

Ecco come fare in casa dei gessetti colorati per far divertire i nostri bimbi. In questo modo i bambini saranno felici di aiutarci a preparare i gessetti. E dopo non resta altro che lasciare che si sbizzarriscano con la fantasia!

