Fino a venerdì 6 ottobre, salvo eventuale chiusura anticipata, sarà possibile sottoscrivere il nuovo BTP Valore 2028. Anche la 2° emissione della nuova famiglia dei titoli di Stato (il 1° lancio c’è stato a giugno) è riservata ai piccoli risparmiatori, il c.d. mercato retail. Sintetizziamo gli elementi chiave della nuova obbligazione. Qui anticipiamo solo che anche chi ha i soldi sul libretto postale o il conto corrente BancoPosta può guadagnare il 4,36% lordo per i prossimi 5 anni.

A tanto, infatti, ammonta la durata complessiva dell’investimento, la cui scadenza è prevista per il 10 ottobre 2028. L’omologo bond emesso a giugno ha invece una durata quadriennale, per cui il suo termine avverrà a giugno 2027. Pertanto la data di godimento e regolamento dell’emissione in corso in questi giorni sarà quella di martedì 10 ottobre 2023.

Come e quando avverrà l’emissione del nuovo BTP Valore 2028

Il nuovo titolo di Stato viene collocato in via diretta a prezzo fisso (a 100) sul MOT tramite i Dealer incaricati dal MEF. In particolare, il taglio minimo acquistabile è pari a 1.000 € e relativi multipli, e tutta la richiesta verrà soddisfatta.

Il collocamento è già iniziato ieri, lunedì 2 ottobre, e dovrebbe andare avanti fino a venerdì (9.00-17.30 fino a giovedì, 9.00-13.00 venerdì). L’eventuale chiusura anticipata non avverrà prima di domani, mercoledì 4. Tuttavia, considerato che l’Esecutivo ha a cuore che il debito pubblico sia nelle mani degli italiani è probabile si andrà avanti fino a venerdì (come avvenne a giugno).

In emissioni come queste non è prevista poi la commissione di acquisto. Essa è pagata direttamente dall’emittente per conto dei risparmiatori. Le commissioni invece si pagano in caso di compravendita del bond durante la sua vita di maturazione, cioè dalla settimana prossima fino a prima del 10 ottobre 2028. In questi casi i costi dipendono dalle condizioni commerciali fissate dalla banca presso cui si detiene il conto titoli.

Infine dal giorno di regolamento/godimento in poi il bond sarà liberamente negoziabile (cioè venduto e/o acquistato) sul MOT.

Quanto rende il nuovo BTP Valore 2028?

In attesa di sapere se saranno confermati o meno, ecco intanto qual è la serie dei tassi cedolari minimi garantiti:

4,10% lordo per il primo, il secondo e il terzo anno;

4,50% lordo per il terzo e quarto anno.

Quindi il rendimento medio annuo lordo ponderato in fase di sottoscrizione sarebbe del 4,26%. Ritorno che salirebbe al 4,36% lordo se idealmente si spalmasse il premio fedeltà dello 0,50% (corrisposto solo a scadenza!) nei 5 anni di durata del bond. Per avere un’idea dei potenziali ritorni, ecco quanto rendono 10mila € tra interessi e premio fedeltà finale.

Anche chi ha i soldi sul libretto postale o il conto corrente BancoPosta può guadagnare il 4,36% lordo per i prossimi 5 anni

Ora ci chiediamo: ma è possibile aderire all’offerta in corso del Tesoro tramite il servizio BancoPosta? Ancora, si può investire nel nuovo bond se non si è titolari del c/c BancoPosta?

Le FAQ del Ministero allegate al neo BTP Valore 2028 rispondono positivamente al primo quesito. Quanto alla seconda domanda precisano che il BTP Valore lo si può sottoscrivere sia se si ha un libretto postale che un c/c. Tuttavia, per l’acquisto occorre che il risparmiatore soddisfi simultaneamente queste condizioni: