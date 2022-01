Abbiamo superato la metà del mese di gennaio e ci stiamo preparando all’arrivo di febbraio. A qualcuno questo primo mese del 2022 sta andando bene, altri invece sono stati perseguitati dalla sfortuna.

Ora, però, guardiamo al futuro, quello immediato di fine gennaio e anche un po’ più avanti, verso il mese di febbraio. Chiediamo consiglio all’oroscopo per capire un po’ meglio che cosa ci aspetta.

In particolare, andiamo a scoprire cosa succederà a un segno in particolare nelle prossime settimane. Esso deve prepararsi a passare un periodo di alti e bassi secondo l’oroscopo. Infatti, ci saranno amore e soldi come montagne russe tra gennaio e febbraio per questo segno zodiacale.

Ecco che cosa succederà

Oggi parliamo del primo segno dell’oroscopo, famoso per essere molto determinato e orientato all’obiettivo: l’Ariete. Questo segno non riuscirà a scappare alla turbolenza che lo aspetta nelle prossime settimane. Saranno, infatti, due le aree della vita che gli faranno vivere alti e bassi.

Innanzitutto, il denaro.

Nelle prossime due settimane, le cose andranno molto bene e probabilmente l’Ariete riuscirà a mettere ordine nelle sue finanze personali e a risparmiare più soldi del solito. A febbraio, però, le cose potrebbero andare male. Forse, saranno gli investimenti che potrebbero portare sfortuna all’Ariete.

Per cui, per evitare brutte sorprese, forse è meglio che ci pensi due volte prima di mettere i suoi soldi in qualche investimento troppo rischioso. Evitare di correre rischi quindi è fondamentale per evitare una perdita importante.

Anche l’amore potrebbe dare qualche grattacapo al nostro Ariete a fine gennaio. Infatti, Venere e Mercurio in questo periodo potrebbero far sorgere dei problemi di relazione con il partner e peggiorare la comunicazione all’interno della coppia. L’Ariete deve sapere che questi pianeti stanno remando contro e quindi evitare di essere troppo polemico o litigioso con il partner.

Se a gennaio l’Ariete riuscirà a non litigare troppo, il sole tornerà a splendere sulla sua vita amorosa a febbraio. Durante questo mese, infatti, esso potrà di nuovo vivere la sua relazione in maniera serena e tornerà un’armonia di coppia che mancava da tempo.

Se invece l’Ariete è single, dovrà aspettarsi un fine gennaio di appuntamenti disastrosi. Per fortuna, anche per lui le buone notizie arriveranno a febbraio. L’amore è dietro l’angolo, basta aspettarlo pazienti.

