Durante le recenti vacanze natalizie a soffrire per le difficoltà che conosciamo tutti sono state soprattutto le città d’arte. In controtendenza invece le località di montagna e quelle termali. Nel primo caso è un valido alleato la neve caduta copiosa. Per quanto riguarda invece le terme, sicuramente un plauso al contributo del Governo e al Bonus, andato presto esaurito. Potrebbe sembrare strano, eppure gennaio è il mese delle prenotazioni se vogliamo approfittare delle offerte. E se ci stiamo già muovendo noi italiani, lo stanno facendo pure all’estero. Sono addirittura 52 le località italiane inserite dai siti stranieri tra quelle da vedere assolutamente nel 2022 e questa ci farà innamorare. Lo ha reso noto recentemente un giornale di tutto rispetto: il New York Times. Andiamo a vedere quali sono queste due mete e perché vale la pena visitarle.

Un nuovo criterio a favore del turismo

Giustamente, è nato in questi ultimi mesi un nuovo criterio di giudizio per chi vuole viaggiare. Sono sempre importanti i monumenti, i musei, la natura e la buona cucina. Ma per moltissimi turisti adesso contano anche la sicurezza e, soprattutto, la tranquillità. Si cercherebbero quindi delle mete meno caotiche e meno frequentate. Ecco perché si è inserita in questa lista la bellissima Chioggia.

Sono addirittura 52 le località italiane inserite dai siti stranieri tra quelle da vedere assolutamente nel 2022 e questa ci farà innamorare

La “piccola Venezia” vale davvero una visita. Con i suoi romantici canali, i ponti, le chiese e soprattutto i palazzi e le case colorati, che danno proprio un senso di allegria. Diventata negli anni una cittadina economicamente importante, conta oggi circa 50.000 abitanti. Sono davvero tanti i monumenti che si possono visitare in questa splendida meta marina.

Innanzitutto, il Duomo, che ha origini antiche, ma nel suo aspetto attuale è stato rivisto dal famosissimo architetto Longhena. Splendido anche il Corso del Popolo, lungo quasi 1 km sul quale si affacciano palazzi e case meravigliosi. Ponte Vigo e Canale della Vena sono altri 2 simboli di Chioggia da non perdere assolutamente.

Cosa mangiare a Chioggia

Impossibile pensare di visitare Chioggia senza fermarsi a fare una scorpacciata di pesce. Qui e nella vicina Sottomarina vengono settimanalmente da tutto il Veneto a gustare delle succulente fritture di pesce. Famosissima la cosiddetta “frittura del pescatore”, una vera e propria delizia per chi ama il pesce in questa sua versione. Non dimentichiamoci nemmeno il tradizionale “Spritz” e l’aperitivo a base di Prosecco, che proprio in queste zone sono nati e si sono fatti conoscere in tutto il Mondo.

