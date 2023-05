Amore e sentimenti: ecco 4 segnali che ci dicono che è ora di chiudere una relazione

L’amore non dura per sempre e le relazioni finiscono quando meno ce lo aspettiamo. Per non farci cogliere impreparati meglio non sottovalutare alcuni segnali che potrebbero aiutarci a mettere un punto prima di brutte sorprese.

Le relazioni sono una delle cose più complesse di sempre. Per molti non è facile rapportarsi con gli altri né in amicizia né, tantomeno, dal punto di vista sentimentale. Non mancheranno le delusioni e, ogni tanto, anche qualche momento di rabbia. Nonostante questi frangenti negativi, è indubbio che aprirsi agli altri si rivela un arricchimento e un’esperienza importante e unica.

Trattando di sentimenti bisogna essere consapevoli che non tutti vogliono il nostro bene. Molti cercheranno di approfittare della nostra buona fede, mentre per altri saremo noi a rivestire il ruolo di cattivi. Vittime e carnefici sono all’ordine del giorno quando si parla di sentimenti. Quando si inizia una conoscenza con qualcuno di nuovo ci sono alcuni segnali da non trascurare per limitare i rischi. Sembra banale, ma esistono davvero dei dettagli utili per limitare sofferenze e perdite di tempo.

Amore e sentimenti: ecco 4 segnali importanti che ci dicono di chiudere una relazione

Tra i primi motivi che dovrebbero spingere una persona ricca di senso ad allontanarsi troviamo la consapevolezza del sentimento a senso unico. Se a scrivere per primo/a è sempre una delle due persone della neo coppia, è evidente che ci sia qualcosa che non va.

Come minimo, infatti, sussisterà una difforme visione delle cose. Meglio mettere le cose in chiaro prima che diventi troppo tardi per farlo.

Non risponde ai messaggi

Oltre a non farsi sentire, poi, la persona poco interessata tenderà a visualizzare ma non rispondere ai messaggi che noi inviamo. Un segnale eloquente che parla davvero da solo.

Due minuti per rispondere li hanno tutti, chi non lo fa è perché non vuole farlo. Quando scriviamo a qualcuno che non ci risponde la regola è: non scrivere di nuovo e mantenere intatta la propria dignità.

Non vuole uscire

Capita, poi, di programmare un viaggio o una gita del giorno oppure, ancora, solamente un’uscita. Nel caso in cui, poco prima dell’orario concordato, l’altra persona dovesse decidere di non presentarsi con scuse improbabili potrebbe voler dire che l’interesse nei nostri confronti è davvero poco.

Di solito, infatti, soprattutto all’inizio, la voglia di vedersi e organizzare cose insieme è tanta. Non farlo o trovare scuse per evitare l’incontro potrebbe davvero essere un segnale da tenere bene in considerazione. Può accadere di dover disdire un appuntamento, ma non deve diventare una abitudine.

Poco coinvolgimento nelle conversazioni

Un altro campanello d’allarme da non sottovalutare potrebbe essere quello legato alle conversazioni. Chiacchierare e parlare del più o del meno, ma anche di cose importanti, è fondamentale per conoscersi.

Nel caso in cui si dovesse notare scarso interesse o la voglia di tagliare corto si potrebbe essere di fronte ad una persona poco interessata. Attenzione, quindi, l’amore è bello ma non dovrà essere a senso unico per avere valore. Amore e sentimenti: ecco 4 segnali da non sottovalutare.