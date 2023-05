I nati sotto al segno della Vergine come Hugh Grant vivranno momenti difficili a giugno come un altro segno zodiacale

Tra poche settimane sarà giugno e per alcuni segni zodiacali questo coinciderà con tempi piuttosto complessi. Per alcuni come Bilancia o Leone già il mese di maggio non si era aperto con un po’ di difficoltà sul lavoro e in amore. La sorte aveva sorriso al Sagittario e al Toro a marzo. Tuttavia, con l’arrivo di giugno le cose potrebbero non migliorare per alcuni segni zodiacali. Le difficoltà si presenteranno principalmente sul lavoro ma anche in amore. Le intemperie lavorative, infatti, avranno ripercussioni negative anche sui sentimenti. Ma quali sono questi segni sfavoriti dalla sorte? Innanzitutto la Vergine ma anche il Toro.

I nati sotto al segno della Vergine come Hugh Grant vivranno un giugno difficile. Da un lato meglio non lasciare il conosciuto per il nuovo. Specialmente per quanto riguarda le esperienze lavorative, la propria mansione, per quanto frustrante, è sicura. Non è il momento di abbandonarla per qualcosa di diverso e, soprattutto, sconosciuto. Le sorprese, non sempre positive, potrebbero essere dietro l’angolo. Per quanto riguarda i sentimenti potrebbero esserci delle difficoltà con il partner per via di alcune incomprensioni e gelosie. Meglio rimanere tranquilli e non agitarsi perchè si rischierebbe solamente di peggiorare la situazione.

I single dovrebbero cominciare a guardarsi attorno perchè qualcuno di molto vicino potrebbe essere interessato, un interesse celato dalla timidezza. I nati Vergine ascendenti Scorpione non dovranno fare altro che imparare a mettersi in gioco per raggiugnere i propri obiettivi. Un’estate favolosa in vista di un autunno ancora più interessante.

Toro

Tra i segni zodiacali che non riusciranno a godersi particolarmente il mese di giugno troviamo il Toro che, come la Vergine, vivrà momenti difficili. Sia sul lavoro che dal punto di vista sentimentale si manifesteranno delle difficoltà non indifferenti. Sul lavoro le giornate peggiori saranno quelle di inizio giugno, poi dal 15 in poi le cose potrebbero andare leggermente meglio. Le spese potrebbero essere superiori alle entrate, il dentista o una visita medica specialistica potrebbero intaccare le finanze dei Tori. In amore qualche discussione ma se i sentimenti sono forti non ci saranno pericoli di sorta. Meno testa e più cuore potrebbe essere la soluzione ad alcuni problemi sorti proprio dalla tendenza del Toro a pensare eccessivamente. Il Toro ascendente Vergine potrebbe essere favorito proprio a giugno per via dei pianeti che transitano proprio in questo segno. Alcuni progetti importanti potrebbero venire realizzati proprio a giugno, quindi attenzione.