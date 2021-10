A breve si concluderà l’ottavo mese lunare dell’anno. L’oroscopo cinese, che si basa sul calendario lunare e non su quello solare, ci svela le difficoltà a cui alcuni segni zodiacali andranno presto incontro tra la metà di ottobre e l’inizio di novembre.

Amore burrascoso a ottobre e novembre per questo segno zodiacale secondo l’oroscopo cinese. Ci riferiamo al segno del Cavallo, il settimo dei dodici dello zodiaco cinese. Vi appartiene chi è nato in uno dei seguenti periodi:

25 gennaio 1906 – 12 febbraio 1907

11 febbraio 1918 – 31 gennaio 1919

30 gennaio 1930 – 16 febbraio 1931

15 febbraio 1942 – 4 febbraio 1943

3 febbraio 1954 – 16 febbraio 1955

21 gennaio 1966 – 8 febbraio 1967

7 febbraio 1978 – 27 gennaio 1979

27 gennaio 1990 – 14 febbraio 1991

12 febbraio 2002 – 31 gennaio 2003

31 gennaio 2014 – 18 febbraio 2015

Ecco “Come calcolare il proprio segno zodiacale secondo l’oroscopo cinese” per saperne di più. Per i Cavalli, il mese lunare che si sta concludendo potrebbe essere stato all’insegna delle difficoltà economiche. Un momento che, però, avranno serenamente se ad inizio anno hanno organizzato un piano di risparmio e lo hanno poi seguito. Sul piano affettivo, hanno sperimentato alti e bassi con il proprio partner, causa di enorme frustrazione. Il motivo dei litigi? La mancanza di confronto in merito alle decisioni importanti.

Amore burrascoso a ottobre e novembre per questo segno zodiacale secondo l’oroscopo cinese

Anche ottobre e novembre non si riveleranno positivi dal punto di vista dell’amore. Ciò nonostante, a lavoro e a scuola la fortuna sembra dalla parte dei Cavalli. Bilanciare la relazione con la carriera potrebbe rivelarsi il modo migliore per riuscire a migliorare il rapporto con il proprio compagno o compagna. Molto importante prendersi anche dei momenti per se stessi, in particolare per coltivare le proprie passioni.

Il 2021 per i Cavalli

Il 2021 è l’anno del Bue di Metallo secondo lo zodiaco cinese. È iniziato il 12 febbraio 2021 e si concluderà il 1 febbraio 2022.

In generale quest’anno non è particolarmente fortunato dal punto di vista delle relazioni interpersonali e dell’amore per i nati sotto il segno del Cavallo. Proprio da questo punto di vista sarà ricco di alti e bassi, anche perché i Cavalli tendono ad amare la compagnia e lo stare tra le altre persone.

Per loro, il 2021 sarà inoltre un anno ideale per cominciare a risparmiare in vista di spese inaspettate, un viaggio, o realizzare un piccolo sogno. Avere un piccolo fondo li aiuterà a non perdersi d’animo nei momenti peggiori e a concentrarsi sui propri obiettivi.