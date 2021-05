Piovan, società che ha sede a Santa Maria di Sala e capitalizza in Borsa circa 377 milioni di euro, è impegnata nello sviluppo e nella produzione di sistemi di automazione per lo stoccaggio, il trasporto e la lavorazione di materie plastiche, polveri alimentari in diverse aree geografiche.

Nel mese di novembre dello scorso anno il nostro Ufficio Studi ha inserito a 4,875 nella propria whatchlist il titolo (MIL:PVN). Piovan, ha chiuso la giornata di contrattazione del 28 maggio al prezzo di 7,64 in rialzo del 2,96% rispetto alla seduta precedente.

Da inizio anno, ha segnato il minimo a 4,70 ed il massimo a 8,01. Come scritto nei precedenti report eravamo intenzionati a rivedere le nostre stime e previsioni al rialzo. Alla luce degli ultimi sviluppi, ecco la nuova raccomandazione del nostro Ufficio Studi: alziamo il target da 7,75 a 10 euro per azione sul titolo Piovan con il giudizio Strong Buy Long term.

Procediamo per gradi.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio) stimano un fair value a 6,60 per azione. Il nostro giudizio invece dal precedente 7,75 viene alzato a 10 euro per azione. Riteniamo che il core business di Piovan possa rivelarsi strategico nei prossimi mesi ed anni e che la ripresa economica a livello globale possa portare benefici ai conti della società.

Alziamo il target da 7,75 a 10 euro per azione sul titolo Piovan con il giudizio Strong Buy Long term

La strategia di investimento da applicare al momento attuale

Chi possiede le azioni come da nostre indicazioni pregresse può mantenerle con stop loss/profit di lungo termine a 6,87. Stop di breve a 7,27. Obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi in area 8,44 e poi 10 euro nei prossimi 12 mesi.

Chi volesse comprare Piovan a mercato deve attenersi agli stessi livelli. Riteniamo che il titolo possa da subito andare al rialzo, molti indicatori infatti, sono in tendenza e sembrano pronti per una fase direzionale di “un certo respiro.”

Come al solito si procederà per step.