La stagione fredda e le sue incessanti piogge favoriscono l’umidità. Soprattutto in ambienti piccoli e predisposti ai vapori come il bagno, facilitano la comparsa di muffe e conseguenti cattivi odori. Quando poi un bagno è anche cieco, il problema è maggiore. È necessario arieggiare spesso, specie dopo una doccia calda, perché l’aria all’interno della stanza potrebbe ristagnare e provocare problematiche oltre che fastidiose anche dannose per la salute.

Quando però sporco, germi e batteri proliferano, è possibile eliminarli in modo definitivo e riavere un bagno perfettamente pulito e profumato grazie ad alcune piccole accortezze: contro sporco e cattivi odori ecco tutti i consigli utili ed economici per avere un bagno igienizzato e splendente senza fatica.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non solo bicarbonato e sale, per igienizzare e profumare il bagno ecco 5 semplici trucchetti che annienteranno muffe e cattivi odori

Dopo aver capito come debellare muffe e scongiurare terribili odori quando questi si presentano, vediamo come prevenire la loro formazione attuando alcune efficaci strategie di comportamento. Non solo bicarbonato e sale, per igienizzare e profumare il bagno ecco 5 semplici trucchetti che annienteranno muffe e cattivi odori.

Arieggiare: un metodo semplice e banale, che il bagno sia cieco oppure no, è quello di tenere spesso la porta aperta. Questo garantirà un ricambio d’aria e permetterà, nel caso ci siano cattivi odori, di disperdersi.

Tappare le tubature: attraverso i sifoni della doccia, del bidet o del lavandino possono risalire odori sgradevoli che, se non eccessivi, possono essere abbastanza normali. Un modo veloce per evitarlo è mettere dei tappi, specie durante le ore notturne. Se invece si tratta di fetore vero e proprio, potrebbero esserci problemi di otturazione nelle tubature. In questi casi è opportuno rivolgersi ad un idraulico.

Pulire con maggior frequenza: detergere il bagno più spesso può certamente prevenire la formazione di muffe e odoracci, ma non è l’unico vantaggio. Pulire sovente, e non soltanto quando lo sporco è ormai visibile, permette anche di non sprecare tempo ed energie faticando eccessivamente per rimuovere lo sporco.

I consigli continuano

Piante: per favorire il ricambio dell’aria e l’assorbimento dei cattivi odori, una soluzione valida ed anche esteticamente bella è quella di mettere all’interno del bagno una pianta. Alcune, come la sansevieria, la lingua di suocera, lo spatifillo o il fico piangente, hanno la capacità di purificare l’aria, catturare gas nocivi ed eliminare spiacevoli odori.

Profumare l’ambiente: è possibile donare al proprio bagno gradevoli fragranze utilizzando espedienti completamente naturali. I metodi sono davvero tanti: dai deodoranti fai da te con oli essenziali alla preparazione di ciotole di pot-pourri.

Grazie a queste piccole attenzioni, il risultato sarà un bagno sempre igienizzato e profumato.