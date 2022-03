Altro che pentola a pressione, sarebbe questo il sistema di cottura che ci fa risparmiare gas e non fa schizzare le bollette alle stelle

In questo periodo risparmiare sulle bollette, soprattutto su quelle del gas, è diventato una priorità. Se amiamo cucinare, quindi, e curare personalmente la nostra alimentazione e quella della nostra famiglia, dovremmo cercare di adottare metodi di cottura innovativi che ci permettano di abbattere i costi delle bollette. Innovativo non vuol dire insipido. Anzi. Questo può essere il momento per sperimentazioni varie che magari manterremo nel tempo.

Contenere i costi

Molti metodi di cottura alternativi a quello tradizionale ci consentono di risparmiare. La pentola a pressione ad esempio dimezza i tempi di cottura ed è indicata soprattutto per lessare le verdure o per cuocere i legumi. Anche la vaporiera ci permette di risparmiare perché con l’utilizzo dei cestelli sovrapposti possiamo cuocere più pietanze contemporaneamente. Inoltre sia la friggitrice elettrica sia il forno a microonde permettono di ridurre i tempi di cottura e rappresentano un’alternativa più economica rispetto al forno tradizionale. Esiste tuttavia un sistema ancora più economico, altro che pentola a pressione: la vasocottura. Non molto diffuso e poco conosciuto è un metodo innovativo nato soprattutto per risparmiare tempo e per cucinare in maniera salutare, esaltando il sapore degli alimenti. Ma è un sistema che appartiene anche alla tradizione perché viene usato in cucina da sempre, per la conservazione degli alimenti. Ora possiamo rispolverarlo per risparmiare sui costi dell’energia.

Altro che pentola a pressione, è questo il sistema di cottura che ci fa risparmiare gas e non fa schizzare le bollette alle stelle

La tecnica della vasocottura consiste nel disporre gli alimenti da cuocere in vasi di vetro da chiudere ermeticamente. Vanno poi inseriti nel microonde e cotti mediamente per circa 6 minuti. È una cottura sana perché permette di cuocere con l’aggiunta di pochi grassi e conserva integri i sapori e il profumo degli alimenti che non si disperdono con il vapore. Per la straordinaria resa finale è adottata anche dai grandi chef che hanno messo a punto infinite ricette per sfruttare questo sistema estremamente versatile. Vi si può cuocere di tutto, la carne oppure il pesce, le verdure e persino i dolci.

Un metodo semplice ed economico

È un sistema semplicissimo perché basta inserire tutti gli ingredienti in vasi di vetro a chiusura ermetica. Per la cottura a microonde ci sono vasi appositi, ma si possono usare anche quelli adatti alla cottura a bagnomaria purché abbiano tappi in vetro senza parti metalliche. Se non abbiamo il microonde possiamo realizzare la vasocottura con il bagnomaria disponendo i vasi in un tegame pieno di acqua che va portata a ebollizione. In questo caso si possono cuocere più pietanze contemporaneamente.

Dopo la cottura è necessario aspettare 20 minuti prima di aprire i barattoli. I cibi preparati possono essere conservati in frigorifero e consumati successivamente. In entrambi i casi i tempi di cottura sono molto ridotti, circa 6 minuti per il microonde e da 10 a 15 per il bagnomaria, con notevole risparmio di energia. E senza sporcare troppi tegami. La vasocottura si può praticare anche inserendo i vasi nella lavastoviglie durante i lavaggi e cuocere a costo zero.

