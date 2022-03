Le feste negli ambienti che contano hanno sempre un senso. Oltre allo sfoggiare vestiti e paillettes sono motivo di vanto per alcuni invitati magari non proprio appartenenti alle élites. Invitati che in qualche modo però ci si sono ritrovati “dentro”, al posto giusto che diventa anche luogo di affari e sinergie.

I presenti

Alle nozze definite “simboliche” tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina ci sono stati i soliti nomi. Gli amici di sempre ma non solo. Al pianoforte Gigi D’Alessio accompagnato da Silvio che ama cantare e sa essere di compagnia. Invitati e presenti il fratello Paolo Berlusconi, Adriano Galliani e la senatrice Lucia Ronzulli. Sempre della famiglia c’era Marina, Eleonora e Barbara. Gli amici Gianni Letta, Fedele Confalonieri, Niccolò Ghedini, Alberto Zangrillo e Marcello Dell’Utri. Dal mondo della politica Antonio Tajani, Anna Maria Bernini, Vittorio Sgarbi. Ma l’ospite d’onore può dirsi Matteo Salvini. Presente e partecipe. Non c’era Giorgia Meloni però non sappiamo se sia stata invitata. Presumibilmente, sì.

Salvini e Berlusconi al banchetto di nozze, ipotesi lista unica per le politiche 2023 e primarie per il centrodestra

Matteo Salvini si ritiene vero amico di Silvio e anche il Presidente lo considera tale. Basti pensare che all’indomani della tornata quirinalizia, quando Silvio era stato in ospedale, appena rientrato Salvini è andato a fargli visita. Un gesto di cortesia e di amicizia, riferì all’epoca. Adesso Salvini è stato anche alle nozze. Inutile negare che per il Carroccio sta vivendo un periodaccio. I sondaggi lo danno in forte calo e ultimamente la sorte pare proprio remargli contro. L’inizio del declino è stato inaugurato al confine polacco quando i cittadini del posto lo hanno rispedito indietro.

Poi c’è quel presunto amore interno tra Giorgetti e Draghi, nonché per Calenda che crea una feritoia che potrebbe essere alimentata da altri leghisti in cerca di migrazione. Così Matteo sta vicino al suo “papà” politico e Silvio apprezza il fatto che il figlioccio riconosce, rispetta e onora le feste di chi ha creduto in lui.

L’idea di Salvini

A questo punto, ridotto com’è, Salvini penserebbe ad una lista unica con Forza Italia per le politiche del 2023. Serpeggia anche l’intenzione del capo della Lega di voler partecipare all’iniziativa del Centro Studi Machiavelli dal titolo «Un partito repubblicano per l’Italia? L’ipotesi partito unico e primarie del centro-destra». L’appuntamento è fissato per domani 22 marzo.

Salvini e Berlusconi al banchetto di nozze e sempre più possibile l’ipotesi di lista unica per le politiche 2023 e primarie per il centrodestra. Così il leader lumbard avanza nelle sue intenzioni per cercare di portare in salvo la scialuppa. Sulla lista unica però bisogna vedere se l’idea piace ai forzisti.