Altro che pareo e caftano, il copricostume mare 2023 da mettere in valigia esalta il look da spiaggia!

Cosa mettere al mare sopra il costume? Ecco il capo d’abbigliamento che non ti aspettavi. Non è pareo e nemmeno caftano, ma sarà l’ideale sia di giorno che la sera. Vediamo di quale stiamo parlando e qualche modo per indossarlo e stare bene.

Molti sono in cerca di un look per l’estate, che esalti senza coprire troppo. Una delle domande più ricorrenti è quale copricostume indossare per l’occasione. Da qualche anno ci si abitua ai capi più gettonati e versatili. Ma altro che pareo e caftano, il copricostume mare 2023 sarà una sorpresa che vorrai nel guardaroba. Non ti pentirai di vestirlo, soprattutto in quelle serate in cui bisogna ripararsi dall’aria fresca che soffia in riva.

Altro che pareo e caftano, il copricostume mare 2023 è il cardigan cropped!

Facile da vestire e molto elegante: sono queste le parole con le quali descrivere il capo top di questa stagione. Si tratta del cardigan corto, il golfino in cotone che vestiamo in primavera. Tuttavia, quello che non sappiamo è che fa un figurone anche nel periodo estivo. Se non ci credi, ti basterà dare un’occhiata alle ultime sfilate, che lo hanno visto protagonista indosso alle modelle.

Ciò che ti stupirà è come sopra al bikini rasenti la perfezione e si indossi sia sul bagnasciuga che per strada. Vediamo, dunque, come abbinarlo per apparire sempre belle e di tendenza.

Il vestito alternativo facile da piegare e portare con sé

Il golfino tagliato sopra l’ombelico ha un fascino che si fa sentire. È un abito dallo stile contemporaneo, che non appesantisce. Lo puoi usare anche in sostituzione di un kimono o una maxi camicia da uomo, senza pentirtene.

In valigia si infila che è una meraviglia e non occupa molto spazio. Per abbinarlo, opta per un costume retrò a vita alta, monocolore o con stampe vintage. Completa con una gonna leggera e ampia oppure, se si addice al tuo fisico, una mini da spiaggia.

I cardigan su cui puntare per guadagnare in stile

Il cardigan, dunque, è la soluzione per proteggersi dagli sbalzi di temperatura che potrebbe regalare il clima marino. Se intendi usarlo come accessorio aggiuntivo, senza un particolare ruolo nel look, punta su un modello a tinta unita. Col bianco avrai sempre ragione, ma non disdegnare nemmeno le tonalità del nero o beige.

Per le più frizzanti, invece, ci sono i golfini dai colori accesi e vivaci. I cardigan dell’estate emergono per i toni pastello, un must della bella stagione. Chi volesse spiccare ulteriormente, poi, potrebbe dirigere lo sguardo verso una delle colorazioni più forti. Blu elettrico, rosa shock e rosso brillante sono da tenere d’occhio per non passare mai inosservate. Infine, presta attenzione ai cardigan crochet, che con le ricamature a tema (come quelle floreali) daranno un tocco di fantasia al look.