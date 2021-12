La porta di casa è il nostro biglietto da visita, la prima cosa che vedranno i nostri ospiti quando arriveranno a salutarci. Per questo motivo, è importante che sia ben decorata e che dia subito l’impressione di una casa curata e accogliente.

Siamo abituati ad addobbare la porta con le classiche ghirlande di pino, magari arricchite con decorazioni sui toni dell’oro, del bianco e del rosso. Questo, però, è il modo più scontato e banale che possa esserci per decorare una porta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco perché stiamo per svelare la straordinaria soluzione che già molte persone hanno deciso di adottare. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Altro che le solite ghirlande natalizie, ecco la fantastica idea per decorare la porta che farà invidia ai nostri vicini

Come ogni anno, in questo periodo le nostre case iniziano a colorarsi di rosso, bianco e verde. Sembrano i colori della bandiera italiana, in realtà sono i colori per eccellenza delle decorazioni natalizie.

La parte più importante in assoluto è il presepe, simbolo della devozione religiosa e dell’amore per le tradizioni. A tal proposito, comunque, sveliamo che questi 2 ingredienti sono perfetti per creare la neve del presepe e sono una valida alternativa all’ovatta e alla farina.

Oltre al presepe, una delle parti che più amiamo decorare per tradizione è la porta di casa. Chi vuole mantenersi sul classico, potrà scegliere tra le diffusissime ghirlande di finto pino o quelle luminose alimentate a batteria.

Chi, però, volesse davvero sorprendere i propri vicini con una decorazione divertente e originale dovrebbe scegliere questa opzione. Basterà munirsi di un nastro di stoffa rosso o dorato, dello spessore di almeno 10 cm, per creare una sorta di gigante regalo di Natale.

Ecco come posizionare il nastro

Applicarlo sulla porta sarà molto semplice. Incolliamo un capo del nastro sul lato alto della porta, nel punto centrale, con del semplice scotch da pacco. Facciamo, quindi, scendere il nastro in verticale e fermiamolo nel lato in basso con altro scotch.

Ora incolliamo un altro pezzo di nastro a metà della porta, questa volta in orizzontale. Creiamo un fiocco nel punto in cui le due parti di nastro si incontrano, e il gioco è fatto. Avremo creato una fantastica decorazione, spendendo davvero pochissimo denaro. Insomma, altro che le solite ghirlande natalizie, ecco la fantastica idea per decorare la porta che farà invidia ai nostri vicini.