Un tempo si pensava che le arance fossero l’alimento più ricco di vitamina C in assoluto. Via, quindi, a spremute durante l’inverno e a succhi ACE durante l’estate, in modo da fare sempre il pieno di questo dolcissimo frutto. In realtà, questa credenza della nostra infanzia è stata via via smentita e le arance hanno lasciato il posto ad un loro concorrente: il kiwi. Come spiegato in un precedente articolo (link qui), i kiwi contengono quasi il doppio di vitamina C rispetto alle loro “sorelle” color arancio.

Ma siamo sicuri che non esista un altro alimento che ne contenga addirittura più di entrambi i tipi di frutta? Certo che esiste e forse si trova già nella nostra cucina. Vediamo qual è.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Altro che kiwi, ecco qual è l’alimento più ricco di vitamina C sulle nostre tavole

Ci riferiamo al peperone, ortaggio dal colore rosso, ma che possiamo trovare anche giallo o arancione. Gustoso e molto amato da tutti, si è soliti cucinarlo in vari modi. Al forno, ripieno, in agrodolce, in qualsiasi modo sarà comunque delizioso.

I peperoni contengono più di 160 mg di vitamina C per 100 grammi, quasi tre volte in più rispetto ad un’arancia. Ecco perché li si considera dei veri e propri alleati del benessere fisico e delle difese immunitarie. Si tratta, infatti, di una vitamina utile non solo al contrasto dell’influenza, ma anche alla prevenzione di numerose malattie. Inoltre, è stato dimostrato che un costante apporto di vitamina C aiuta a neutralizzare i radicali liberi e ha un importante effetto antiossidante.

Qualche suggerimento su come mangiare i peperoni

Altro che kiwi, ecco qual è l’alimento più ricco di vitamina C sulle nostre tavole ed ecco come gustarlo a pranzo o a cena. Sappiamo tutti che si tratta di un ortaggio difficile da digerire, ma basta qualche trucco per renderlo più leggero.

Diversamente da quanto si potrebbe pensare, i peperoni si digeriscono meglio se consumati crudi, anziché cotti. D’altra parte, se li cuciniamo al forno o in padella, sarà preferibile rimuoverne la pelle e aggiungere una goccia di limone. In questo modo, non dovremmo accusare la pesantezza tipica di questo ortaggio così buono e colorato. Piccoli trucchi per poter approfittare soltanto delle sue proprietà, senza alcuna controindicazione.