Esistono donne che trovano poco confortevole indossare gonne o vestiti durante gli impegni di vita quotidiana. Un pantalone consente di effettuare movimenti in totale libertà ed è praticamente una salvezza quando si tratta di districarsi tra le mille commissioni giornaliere.

Ogni persona ha nell’armadio quel pantalone preferito che sfrutta continuamente da tempo. Probabilmente poiché questo è comodo perché non stringe e opprime le gambe. Le alternative che seguono, però, promettono di rispettare tutte queste caratteristiche e, soprattutto, di stare bene tanto con tacchi alti che con le praticissime sneakers. Può sembrare difficile da credere, ma esiste un modello di sneakers per ogni fisico.

E, con un po’ di fortuna, è possibile acquistare ancora qualcuno di questi modelli in saldo. Ecco, quindi, di quali pantaloni si tratta e con quali camicie, accessori, borse o cappotti realizzare gli abbinamenti migliori.

Dai modelli full lenghts a quelli svasati

La prima proposta è il pantalone morbido in seta. Si tratta del modello perfetto per la primavera sempre più vicina. L’arricciatura accennata sulla vita non la stringe e la gamba ampia nasconde anche qualche piccola rotondità sulle cosce. Questo modello sta bene con l’immancabile accessorio che riduce il girovita e con camicette di popeline dallo stile romantico.

La seconda idea è il pantalone slim scampanato in tinte chiare come l’ecrù o il panna. La vita non è particolarmente alta, ma il pantalone rimane morbido sulla zona della pancia. Sulle caviglie è presente una leggera “scampanatura”, ovvero un leggera apertura che ricorda vagamente il pantalone a zampa. Per impreziosirlo si può pensare di abbinare una camicia con collo e polsini riccamente decorati.

Gli altri dei 5 pantaloni che snelliscono cosce e fianchi laghi, stanno bene su qualsiasi scarpa e non stringono in vita

Altro pantalone morbidissimo perfetto per questo periodo ancora non completamente caldo è il modello ampio in cashmere. Il consiglio è di prediligere i modelli con fascia all’altezza della vita. Questi sono anche comodissimi per le donne ai primi mesi di gravidanza. L’abbinamento migliore è con top con scollo a barca e blazer oversize.

Le ultime 2 proposte sono il pantalone svasato in stretch e quello morbido a coste. Il primo ha la chiusura a zip sul fianco e non stringe troppo sulle cosce. Il secondo è il re della comodità ed è bellissimo con maglia over dello stesso colore.

Sono questi i 5 pantaloni che snelliscono cosce e fianchi laghi e che non segnano, ma allungano la figura.

