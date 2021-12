Tutti pronti ad ingressare per queste feste natalizie dove si accantonano diete diuretiche e si iniziano i festeggiamenti partendo dalla tavola. Proprio per questo motivo oltre al soffice e goloso pandoro che tutti amano ma nessuno sa come renderlo così soffice, si può portare in tavola anche uno dei dolci più amati sempre.

Una crostata da leccarsi i baffi, una goduria per il palato e un gran successo da portare in tavola grazie a un ingrediente speciale da sperimentare subito.

Non un classico dolce ma questo conquisterà tutti per il suo cuore morbido e saporito

La crostata è uno dei dolci più facili e buoni da preparare in un batter d’occhio. Nella versione qui proposta non si tratta di una classica golosissima crostata pronta in poche mosse, ma bensì una crostata di mele dal cuore soffice e goloso.

Una preparazione che include un ingrediente speciale. Una miscuglio di burro, cannella e buccia di limone grattugiata spennellato sulla pasta frolla che delizierà tutti i commensali.

Ingredienti per la frolla

300 gr di farina

100 gr di burro

80 gr di zucchero

2 uova

1/2 bustina di lievito per dolci

Ingredienti per il ripieno

1 kg di mele

40 gr di burro

30 gr di zucchero

20 gr di uva sultanina

2 cucchiaini di cannella in polvere

1 limone

Con questo ingrediente speciale la nostra crostata sarà davvero una goduria ed un gran successo da portare in tavola

Procedimento

Iniziare la preparazione partendo dalla pasta frolla. Amalgamare la farina con il burro fresco, le uova e il lievito aggiungendo se occorre un po’ d’acqua fredda per lavorare l’impasto.

Non eccedere nella lavorazione altrimenti la frolla inizia a sgretolarsi e quando sarà ben compatto avvolgere l’impasto nella pellicola per alimenti e lasciar riposare per 30 minuti in frigorifero.

Nel frattempo preparare il ripieno prendendo l’uvetta e lasciarla a bagno in acqua calda. Poi prendere le mele, tagliarle a piccoli pezzi e lasciarle con la buccia se si preferisce. Riporle in una ciotola con lo zucchero, la buccia grattugiata di un limone e l’uvetta scolata per bene.

Mescolare tutti gli ingredienti e metterli momentaneamente da parte. Passare alla frolla che dovrà essere stesa con l’aiuto di un mattarello su un piano infarinato. Prendere lo stampo da crostata, imburrarlo ed infarinarlo e stendere accuratamente la frolla facendola aderire su ogni bordo.

Fare una crema di burro, cannella e buccia di limone grattugiata e spennellare la pasta frolla. Successivamente aggiungere il ripieno di mele e con la pasta frolla avanzata fare tante striscioline da incrociare e formare una griglia di copertura. Infine infornare per circa 35 minuti a 180°C.

