Ad un mese dall’inizio della primavera, le nostre città sono piene di piante verdeggianti e fiori colorati e bellissimi. Chi di noi ama le piante ha già iniziato a scegliere quelle più belle per decorare i propri balconi e giardini. Prendersi cura delle piante è un impegno costante che richiede molto tempo, ma che ci ripaga con tanta soddisfazione. Concimare le piante, specialmente se sono in vaso, è un’operazione davvero importante. Come sappiamo, fertilizzare le piante le aiuta a crescere più verdi e rigogliose e le spinge a produrre più fiori. Con il passare del tempo, i nutrienti presenti nel terriccio della pianta si impoveriscono, finendo per scomparire progressivamente. Per questo motivo, generalmente in primavera, concimiamo le nostre piante, siano esse da fiore, da frutto o arbusti.

Molti di noi sanno che possiamo fertilizzare le nostre piante con cose di uso comune, come le bucce di banana o i fondi di caffè, per esempio. Tuttavia, solo pochi sanno che c’è un prodotto naturale davvero perfetto per le nostre piante e che contribuirà a renderle così belle da fare invidia.

Altro che fondi di caffè e bucce di banana, con questo straordinario concime naturale avremo piante e fiori davvero rigogliosi e belli

Per favorire la crescita delle piante e dei loro fiori possiamo usare le alghe marine. Queste sono ricche di zolfo, boro, calcio e magnesio, che sono nutrimenti essenziali per moltissime piante. Aggiungere le alghe alle piante come concime naturale, oltre a fornire molti microelementi essenziali, potrebbe aiutare la pianta a sviluppare un apparato radicale più forte. Inoltre, le alghe aiutano la pianta a trattenere l’umidità. Pertanto, possiamo usarle per quelle specie che necessitano di un buon tasso di umidità. Tra queste abbiamo felce, aloe, bambù, orchidee, ma anche gerbere, begonie e sansevieria. Infine, utilizzare le alghe marine potrebbe aiutare le piante fungendo da corroborante naturale, rendendole così più resistenti ad attacchi esterni.

Come usarle

Chi vive in un luogo di mare, avrà facile accesso alle alghe. Altrimenti, possiamo trovare le alghe da utilizzare per le piante in diversi negozi online oppure in erboristerie e negozi specializzati. Una volta raccolte, risciacquiamole con cura per eliminare il sale che, in grandi quantità, può danneggiare le piante. Trasferiamole in un recipiente e riempiamolo d’acqua. Ogni 5 giorni, mescoliamo l’acqua in cui sono immerse le alghe. Queste dovranno riposare per qualche settimana nel recipiente con l’acqua. A questo punto, potremo trasferire questo macerato in una bottiglia. Diluiamo una parte di macerato alle alghe in 3 parti d’acqua ed utilizziamolo per fertilizzare le nostre piante. Nell’arco di poche settimane, le nostre piante saranno rigogliose come non mai.

Consiglio

Altro che fondi di caffè, le alghe non solo ci permetteranno di avere piante così belle da fare invidia, ma anche di combattere le erbacce. Se siamo invasi dalle infestanti, possiamo usare le alghe come barriera contro le erbacce spontanee per pacciamare il terreno.

