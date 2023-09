Altro che diamante più grosso e prezioso di Tiffany & Co, è questo l’oggetto del cuore della cantante Dua Lipa

Al Met Gala 2023 si è presentata con al collo lo stesso diamante indossato da Audrey Hepburn durante la prima del celebre film Colazione da Tiffany. Il collier di Dua Lipa aveva incastonato il diamante però bianco da 124.54 carati derivante da quello grezzo da 287.42 carati estratto a Kimberly in Sudafrica nel 1877. Un pezzo storico quindi. Eppure il cuore della cantante è altrove.

Prova scalinata superata per la bellissima Dua Lipa al Metropolitan Museum of Art di New York. Grazie a Chanel quindi, ma anche allo stylist Posocco e a Tiffany che ha proposto per l’occasione uno dei diamanti più sfavillanti che ci siano in circolazione. L’hanno indossato in passato diverse personalità tra cui Beyoncé e Lady Gaga ma la versione 2.0 di Dua Lipa è più fresca e moderna e indosso a lei è risaltata ancora di più.

Il diamante giallo da cui deriva il gioiello indossato da Dua Lipa non è mai stato venduto ed è valutato 200 milioni di dollari. Viene montato in diverse versioni e poi rimesso in esposizione presso la boutique della Fifth Avenue di New York. Ad aver indossato la versione gialla sono solo 2 donne, Mary Whitehouse nel 1957 e appunto Audrey Hepburn nel 1961.

Made in Italy

Ma altro che diamante più grosso e prezioso di Tiffany, i gioielli preferiti da Dua Lipa sono colorati e ironici e di solito assecondano al meglio i look della cantante. Con i blazer Saint Laurent e gli stivali GCDS le creazioni fatte a posta per lei sono supercolorate, eccentriche e retrò. Monili risalenti ai primi anni Duemila in cui frutta e caramelle sono protagonisti. Collane alla fragola, bracciali con le arance e orecchini con i limoni. Questa è la sua vera essenza. Ciò non toglie che in abiti da gran galà e con preziosi da favola la cantante di origini albanesi sia comunque un vero splendore.

Molti sono marchi italiani. Bea Bongiasca per esempio ha creato per lei opere surreali con pietre dalle strutture attorcigliate e forme di serpente. Bongiasca ha cambiato il mondo dei gioielli con approcci minimali e queste pietre conquistano i palcoscenici internazionali quando vengono indossati da Dua Lipa.

Dal sogno di Sailor Moon, a conquistare la cantante sono gli anelli a forma di cuore Dans Les Rues che rappresentano i poteri magici della vendicatrice mascherata. Li ha postati sul suo profilo Instagram avariate volte, li ha portati nei suoi concerti digitali, li abbina sempre con mise sportive scarpe d tennis, giacche oversize e pantaloni baggy.

I gioielli Bongiasca che piacciono a Dua Lipa vanno dai 59 euro fino ai 200 euro, quelli a cuore Dans Les Rues costano 120 euro. Questi ultimi nascono da un’idea di Martina Mancini e sono stati creati sotto la direzione di Giorgio Ciccone, artista e influencer. Sono tante le foto e i selfie fatti da Dua Lipa con questi gioielli giovani ma già tanto carismatici. Non varranno quanto il diamante sudafricano di Tiffany ma i fan di Dua Lipa li amano e visto il suo seguito si può dire con certezza che il successo era garantito fin dall’inizio. Le vere star creano sempre nuove tendenze.