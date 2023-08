Quanto spende Heather Parisi per mantenersi in forma e avere la pancia piatta? La risposta lascia senza parole

È stata la showgirl più famosa d’Italia negli anni 70 e 80 prima che la sua fama venisse oscurata da Lorella Cuccarini. La Parisi scoperta da Pippo Baudo ha cantato Disco bambina, Cicale e Ti rockerò e ballato in tantissime trasmissioni. A 63 anni spiega ai fan quanto spendere per avere un fisico atletico.

Ha partecipato qualche anno fa al programma Amici in cui si dice nel web il suo compenso sia stato di 50.000 euro a puntata. Vive con il marito imprenditore a Hong Kong in un appartamento panoramico, vista da far girare la testa. Insomma, con la carriera e i guadagni di una vita, le possibilità economiche non mancano. Eppure quanto ha rivelato negli ultimi anni durante le interviste italiane lascia davvero senza parole.

In alcuni video postati su Instagram si vede Heather Parisi fare la spaccata come faceva quando aveva 18 anni. All’epoca ballava con uno stile nuovo che in tv non era mai apparso e stando in piedi era in grado di sollevare una gamba e portarla fino a dietro la testa. Elasticità, potenza e allenamento da far invidia alle atlete di ginnastica artistica. Non sembra che le cose siano cambiate. Sdraiata su un tappetino e con la schiena poggiata sul pavimento fa la spaccata dimostrando che gli anni non sono passati.

Una continua sorpresa

Quanto spende Heather Parisi per mantenersi in forma? Dalle interviste si evincerebbe che l’ex soubrette sia convinta che non è necessario nessun esborso particolare per mantenersi in forma, avere addominali allenati e glutei d’acciaio. Non solo sarebbe convinta che si debba risparmiare con l’abbonamento della palestra ma anche con la donna delle pulizie.

Heather Parisi si occuperebbe delle faccende domestiche in prima persona. Da 8 anni cucina, lava la biancheria, pulisce la casa senza l’aiuto di nessuno e senza la collaboratrice domestica. A questo aggiunge alcune sedute settimanali di ginnastica sul posto per fare stretching e allungamenti e mantenere l’elasticità di un tempo. Sarebbe un doppio risparmio il suo e crede talmente tanto in questa politica da averlo scritto a chiare lettere su Instagram invitando tutte le donne a fare altrettanto. Si risparmia, ci si tiene attivi e forti e si percorrono tanti chilometri. Perché le faccende di casa sono diverse e bisogna darsi tanto da fare. È il lavoro più difficile del Mondo e anche quello meno riconosciuto ma è anche quello che fa più bene al fisico. E al portafoglio.

Quanto spende Heather Parisi per mantenersi in forma: dichiarazioni spiazzanti

Ha sempre avuto comportamenti sbarazzini e ha sempre fatto dichiarazioni che colpivano gli interlocutori la ballerina nativa di Los Angeles. Quanto spende per mantenersi in forma? Zero. E per pulire casa? Zero. Perché lei fa tutto da sola, ne va fiera e si sente più in forma che mai. Il fisico asciutto l’aiuta, è rimasta tale e quale a quando si esibiva in tv e la sua forma fisica è da fare invidia.

Se pensiamo che per una colf a 25 ore settimanali il preventivo di spesa per la famiglia è di 620 euro netti al mese, il suo consiglio non appare scontato. Aggiungiamo che andare in palestra ci costa all’incirca 100 euro al mese oppure che un personal training prevede un esborso tra i 200 e i 400 euro al mese. Fare come fa Heather Parisi non è del tutto sbagliato, anzi potrebbe essere una buona alternativa per tagliare le spese mensili di casa. Non sempre a chi è benestante piace avere la pappa pronta. C’è ancora chi preferisce fare tutto da sé. E non è esclusivamente una questione di soldi, lo è anche di forma fisica. Non sarà possibile sollevare una gamba fino alla testa ma comunque con il passare degli anni mantenere elasticità e forza non guasta di certo.