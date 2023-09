2 ricette deliziose da preparare anche con peperoni e melanzane con meno di 20 euro

Decidere cosa portare in tavola non è mai semplice, per contenere i costi ecco due ricette perfette per essere cucinate con meno di 20 €. Quindi, ideali per chi bada anche al risparmio.

La cucina è uno dei punti forte dell’Italia. Tra primi, antipasti, secondi e dolci il Bel Paese è sicuramente tra i luoghi in cui si mangia meglio. Tuttavia, con il caro bollette e l’aumento dei costi per fare la spesa sono tanti coloro che hanno cominciato a gettare un occhio al portafoglio. I più scaltri riescono a fare la spesa settimanale con pochi euro anche grazie a coupon, promozioni e scelta accurata del supermercato.

Tuttavia, se questo non è possibile perché si vive in un piccolo centro con pochi negozi si potrà utilizzare un altro trucco. In molti consigliano di cercare di capire quanto si spenda mediamente per realizzare determinati piatti. Questo, per stilare un menú settimanale che ci permetterà di avere meno spese ma, comunque, tante soddisfazioni. Oggi si andrà a scoprire a quanto ammonta la spesa per preparare un’amatriciana con i fiocchi ma anche per dei peperoni con ripieno di melanzane davvero facili da preparare. Ma ecco come realizzare queste due ricette gettando anche un occhio alla spesa.

2 ricette deliziose da preparare anche con peperoni e melanzane

La prima ricetta di cui si tratterà è l’amatriciana. Facile da preparare e anche veloce. Sarà necessario procurarsi degli spaghetti, del guanciale, dei pomodori e del pecorino romano, oltre a questi ingredienti si potranno aggiungere peperoncino e basilico. Tutti ingredienti facili da reperire al supermercato per i quali si potrà spendere 2,42 euro per gli spaghetti, 2,89 per il guanciale, 2,69 euro per i pomodori pelati, circa 2 euro una bustina di Biraghi. Peperoncino e basilico si possono tranquillamente raccogliere dal nostro orto. Per realizzare questa pasta sarà necessario, per prima cosa, mettere a scaldare l’acqua aggiungendo un pizzico di sale.

In seguito, prendere il guanciale e farlo rosolare in una padella antiaderente, per chi lo desidera si potrà aggiungere un pezzo di peperoncino poco prima del termine della rosolatura. Togliere dal fuoco il guanciale e sistemarlo in un piattino a raffreddare prima di buttare la pasta. Nel frattempo prendere i pelati e metterli a cuocere nella padella dove prima c’era il guanciale aggiungendo un po’ di sale e del basilico. Attendere la cottura della pasta. La pasta, andrà scolata leggermente al dente e condita con la salsa di pomodoro e il guanciale, da ultimo aggiungere il pecorino.

Peperoni con melanzane

La seconda ricetta che si andrà a preparare è semplice ed è ideale da portare in tavola come secondo. Questa ricetta necessiterà di peperoni, melanzane, pomodori, aglio, basilico, mozzarella oltre a un po’ di sale e pepe. I peperoni costeranno circa 1 euro al chilo, le melanzane circa 0.70 euro, i pomodori 1,24 euro, circa 2 o 3 euro le mozzarelle a seconda della marca. Come la precedente ricetta anche questa si potrà preparare con meno di 20 euro. Sarà necessario lavare la melanzana e, in generale, gli ortaggi tagliarli a dadini e sistemarli in acqua salata per qualche minuto.

In seguito scolarli e buttarli in una pentola con la cipolla che andrà lasciata rosolare prima di aggiungere le melanzane. Lasciare cuocere ancora per qualche minuto e aggiungere un po’ di sale pepe, in seguito aggiungere i pomodori e lasciare cuocere per 20 minuti. Lasciare raffreddare il tutto, in seguito a prendere il peperone eliminarne la parte superiore e i semi, tagliare la mozzarella a pezzettini e unirla al composto di melanzane da inserire nei peperoni. Terminare la cottura in forno. Ecco 2 ricette deliziose da preparare anche con peperoni e melanzane.

