Ci sono diverse cose che contraddistinguono il valore dell’Italia all’estero e uno di questi è proprio il vino. Produciamo vini spettacolari, dal bianco al rosato, fino al rosso, ed esportiamo una grande fetta di prodotti proprio al pubblico estero.

Il nostro territorio, infatti, ci permette di ottenere prodotti di grande qualità. Grazie ad una lavorazione sopraffina, poi, otteniamo i prodotti di prestigio che ci rendono famosi in tutto il Mondo.

Quest’anno, nel concorso di bollicine più importante a livello mondiale, l’Italia si è portata a casa tantissime soddisfazioni. Ma una, in particolare, ha confermato ancora di più il valore dei nostri prodotti.

Una delle aziende di vini e spumanti più famosi d’Italia, infatti, ha battuto nettamente la Francia, da sempre considerata il top nel settore. Scopriamo, quindi, qual è la scelta migliore e tutta italiana per brindare insieme in queste feste che stanno per arrivare.

Altro che campagne, è italiano lo spumante migliore al Mondo e costa anche meno dei suoi rivali esteri

Si avvicinano le feste e uno degli elementi più importanti da scegliere per rendere i nostri pasti davvero unici è proprio il vino. Non è facile scegliere il vino migliore da abbinare ai propri menù di Natale e Capodanno.

Oggi, però, abbiamo il nome del vincitore assoluto della competizione ed è tutto italiano. Ferrari, infatti, ha ufficialmente vinto “The Campagne & Sparkling Wine World Championships”, ovvero il campionato mondiale delle bollicine.

L’Italia al vertice mondiale nel campo delle bollicine

Ferrari si è portato a casa ben 12 medaglie d’oro e 8 d’argento, contribuendo alla grande vittoria della Trentodoc, la denominazione italiana con più premi in assoluto.

Inoltre, l’Italia chiude la competizione portandosi a casa ben 58 medaglie d’oro contro le 52 conquistate dai produttori francesi. Quindi, altro che campagne, è italiano lo spumante migliore al Mondo e costa anche meno dei suoi rivali esteri. Si tratta di una rivalità storica e competitiva, tra due realtà di straordinaria qualità.

Questo riconoscimento segna un passo enorme verso il successo mondiale

L’azienda italiana ha sbaragliato le carte, battendo tutti rivali agguerritissimi. Al secondo posto, infatti, si è posizionata La Maison de Champagne Luis Roederer, vincitore della competizione lo scorso anno.

Ecco qualche idea perfetta per brindare insieme al nuovo anno che verrà. Magari accompagnato a questa squisita torta panettone che sta spopolando perché è davvero buonissima.