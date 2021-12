Una casa profumata, lucida e perfetta è certamente il sogno della maggior parte di noi. Infatti, in tanti provano in tutti i modi a far brillare il proprio appartamento, impiegando tempo, impegno e fatica. Ma spesso non otteniamo i risultati che desidereremmo. Soprattutto quando si presentano dinanzi a noi alcune zone della casa piuttosto ostiche da pulire. Tra queste, certamente, troviamo il bagno e, in particolar modo, il water. Questo oggetto, infatti, a causa dell’uso frequente che se ne fa, tende a diventare giallo e sporco in men che non si dica. E farlo brillare può diventare complicato. Ma potremmo riuscirci più facilmente con alcuni rimedi della nonna davvero utili.

Altro che bicarbonato e limone, per sbiancare definitivamente il water ed eliminare il calcare sarà questo l’ingrediente formidabile

Essendo un argomento che certamente interessa moltissime persone, ne avevamo parlato anche in passato. Già in questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo consigliato un metodo che potrebbe salvare la situazione. Oppure, in un altro articolo, avevamo dato ancora altre indicazioni per poterci sbarazzare del problema in fretta e con facilità. Ma, fortunatamente, i rimedi della nonna sono tantissimi. E se ne possono scoprire (e provare) sempre di nuovi, come quello che vogliamo presentare oggi e che comprende un elemento che quasi certamente è già presente in cucina. Stiamo parlando, in questo caso, della farina. Infatti, altro che bicarbonato e limone, per sbiancare definitivamente il water ed eliminare il calcare sarà questo l’ingrediente formidabile.

La farina però non farà tutto il lavoro da sola perché dovrà essere aiutata da altri due ingredienti che si trovano in cucina

Dunque, abbiamo ormai assodato che sarà proprio la farina a fare buona parte del lavoro e ad aiutarci ad eliminare ogni qualsivoglia forma di calcare. Ma ovviamente non potrà fare tutto da sola. Assieme a questo ingrediente, infatti, dovremo aggiungere un po’ di sale. Prendiamo, quindi, una bacinella e al suo interno versiamo i due ingredienti appena menzionati. Aggiungiamo, poi, un po’ di acqua per mescolare il tutto e creiamo una sostanza liquida. Con un panno morbido o, in caso, con una spugna che non sia però abrasiva, andiamo a passare la nostra soluzione su tutte le aree del water che vediamo macchiate o poco brillanti. In un secondo momento, risciacquiamo normalmente. Vedremo che le superfici del nostro WC risplenderanno nuovamente e che potremo ammirare il nostro bagno con un occhio totalmente diverso.

