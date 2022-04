Per abbellire di colori e geometrie il giardino di casa le piante fanno al caso di molti apprendisti giardinieri. Quando la nostra proprietà confina con altre, però, desideriamo anche proteggerci dagli sguardi indiscreti e goderci i momenti fuori.

Che sia per dare un tocco estetico in più o per ragioni di privacy, una bella siepe è quello che potrebbe fare al caso nostro. Non per nulla è una soluzione adottata da moltissime persone, poiché in grado di risolvere più problemi in una volta.

Per realizzarla ci serviranno ovviamente le nostre magnifiche piantine, ma bisogna sapere quali scegliere. Gli esemplari che mostreremo qui sono perfetti a questo scopo. Queste 3 piante per siepi si trovano facilmente in negozio, si sviluppano in un baleno e non temono le basse temperature. Cosa chiedere di meglio?

Cure e attenzioni generali

Le piante a crescita rapida offrono molti vantaggi a chi le cura. Innanzitutto permettono spesso di risparmiare sull’acquisto, poiché il tempo trascorso dalla semina alla rendita sarebbe breve. Inoltre sono la scelta perfetta per chi è di fretta e vuole tutto pronto nell’arco di pochi anni.

Per mantenere al meglio la propria siepe, qualunque pianta si scelga, è necessario eseguire alcuni lavori indispensabili. Il primo riguarda la potatura, che consigliamo di effettuare almeno due volte all’anno per le specie meno invadenti. Non scordiamoci nemmeno delle solite cure che richiede qualsiasi altro vegetale che terremmo sul balcone o davanzale.

Queste 3 piante per siepi dal fogliame sgargiante crescono subito, resistono al freddo e schermano perfettamente il giardino

L’evonimo è un arbusto sempreverde ottimo per realizzare una siepe. Generalmente non supera i 3 metri in altezza, per cui non avremo problemi a contenerlo. Ama il sole, ma si trova bene anche all’ombra parziale o completa. Ha un fogliame di un colore verde brillante e non soffre particolarmente il freddo.

Per un effetto scenico sorprendente, potremmo invece pensare alla fotinia. Questo arbusto colorerà di rosso il nostro giardino col suo fogliame ad effetto che difficilmente vedremo cadere. Ad accompagnarlo in primavera ci saranno splendidi fiorellini bianchi dal gradevolissimo aroma. Non supera i 4 metri e resiste ai climi più rigidi.

Da provare assolutamente è infine la piracanta. Chiamata anche agozzino, è una rampicante con foglie verdissime e lucenti e fiorellini candidi a stella che compaiono in primavera. Sopporta bene sia il caldo intenso che il freddo invernale grazie alla sua rusticità. La variante prediletta per le siepi è la coccinea.

