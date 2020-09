Micro e piccole imprese agricole hanno altri dieci giorni di tempo per il bando ISI agricoltura. L’INAIL ha aperto la procedura da tempo al al fine di incentivare l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro. Le PMI devono avere una idea ben precisa: acquistare attrezzature innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti. Questa misura serve anche per coprire un altro tassello importante. Le aziende hanno l’obbligo di ridurre il livello di rumorosità oppure il rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali. Purtroppo sulle pagine di cronaca leggiamo spesso di incidenti sul lavoro. Gli Enti preposti stanno cercando in tutti i modi di mettere al riparo i lavoratori da episodi spiacevoli. Le aziende dal canto loro spesso mettono a repentaglio la vita dei propri lavoratori perché non hanno risorse disponibili per modernizzare i mezzi.

Questo bando ISI agricoltura non risolve sicuramente il problema in generale ma almeno dà una speranza.

La scadenza

Le piccole e medie imprese del settore della produzione primaria dei prodotti agricoli hanno tempo fino al 24 settembre per finanziare progetti di acquisto o noleggio. Le aziende hanno la possibilità con patto di acquisto acquisire trattori agricoli o forestali o macchine agricoli e forestali.

Le aziende quanto possono ottenere

Ogni impresa agricola ha l’opportunità di ottenere da un minimo di 1.000 euro al massimo 60mila euro. La domanda va presentata in una sola regione e per un solo asse di finanziamento. Il bando, infatti prevede due linee assi di finanziamento. Scopriamoli assieme a chi sono dedicati. Le imprese agricole possono sfruttare 53 milioni di euro per il primo asse di finanziamento. Il finanziamento è in conto capitale sulle spese ammissibili per il 40%. Gli imprenditori agricoli giovani, organizzati eventualmente anche in forma societaria, hanno l’opportunità di ottenere risorse per 12 milioni di euro. In questo caso il finanziamento è del 50% sulle spese ammissibili.

Sono giorni frenetici per organizzare la documentazione in vista degli altri dieci giorni di tempo per il bando ISI agricoltura.