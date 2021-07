Siamo in piena estate e vorremo pensare solo alle vacanze e al mare. Con questa bella stagione, però, arrivano anche degli inconvenienti. È più facile in questo periodo, infatti, fare i conti con gli insetti. Quelli di cui abbiamo più paura, come le vespe, che abbiamo già visto come tenere lontano in questo articolo. Anche, però, quelli più fastidiosi, come le formiche o le mosche.

Di certo, però, il problema più grande riguarda le blatte. Grandi, viscide e associate sempre allo sporco. Se ne vediamo anche solo una aggirarsi per casa, dobbiamo subito correre ai ripari.

Allora allontaniamo per sempre gli scarafaggi dalle nostre case con un semplice rimedio naturale.

Cosa li attrae

In generale, prevenire la venuta di questi insetti è sempre una buona cosa. Le blatte sono attratte da residui di alimenti. Soprattutto quelli di natura zuccherina. Pensiamo a quante pesche, meloni, angurie mangiamo d’estate. A quanti residui di questi frutti buttiamo nel secchio. La componente dolce di questi frutti è un invito a questi insetti.

Come prima cosa, perciò, bisogna tenere la spazzatura ben chiusa e isolata. Inoltre, tenere ben pulita la casa aiuta. Soprattutto per quando riguarda la cucina. Qui, infatti, cucinando e preparando i cibi, possono spargersi briciole, zucchero, schizzi di succo o sughi.

Se non teniamo tutto pulito, basta poco per attirare questi insetti.

Abbiamo visto come prevenire l’arrivo di questi scomodi inquilini, ma se, malauguratamente, dovessero arrivare? Ecco cosa bisogna fare. Oltre a elaborare trappole di vario genere, si può sbarrare la strada di questi insetti.

Dobbiamo sapere che ci sono alcuni aromi che sono repellenti per gli scarafaggi. Appena ne sentono l’odore se ne tengono ben lontani. Tra tutti, uno dei più forti è quello dell’olio essenziale di eucalipto. Per farlo agire, basta capire i punti da cui potrebbero arrivare le blatte.

Mettiamo l’olio anche su dei fogli di giornale piegati e posizioniamo i fogli in questi punti. Gli scarafaggi, quando staranno per entrare in casa e sentiranno l’aroma, torneranno indietro. Il consiglio è quello di ripetere questa operazione per almeno una settimana. In questo modo gli scarafaggi dovrebbero imparare ad evitare la nostra casa e non tornare più.