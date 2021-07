Nei giorni scorsi Microsoft, invece venerdì su queste pagine abbiamo consigliato ulteriori acquisti in apertura del mercato azionario sul titolo Google (NASDAQ:GOOGL) e questo ha chiuso la giornata di contrattazione in rialzo di oltre il 3%. Ora, il nostro Ufficio Studi consiglia 3 titoli a Wall Street da comprare subito perchè potrebbero esplodere al rialzo.

Facciamo prima una premessa di carattere generale riepilogando alcune nostre analisi precedenti.

Livelli da monitorare a fine mese

Inizio di un forte ribasso solo se la chiusura del mese sarà inferiore a:

Dow Jones

33.271

Nasdaq C.

13.548

S&P 500

4.164

Ecco invece i livelli di breve termine da monitorare per la giornata di contrattazione di lunedì:

Dow Jones

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 34.855.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 14.698.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 4.381.

Dai livelli attuali, tranne repentine inversioni ribassiste si potrebbe salire anche fino al 5 ottobre anche di un altro 10%. Stiamo infatti valutando una modifica molto probabile dello scenario annuale.

3 titoli a Wall Street da comprare subito perchè potrebbero esplodere al rialzo

Il nostro Ufficio Studi, sceglie i seguenti titoli da comprare lunedì in apertura: Amazon, Facebook e Procter & Gamble.

Amazon, ultimo prezzo a 3.656,64. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 3.503, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 4.000 dollari. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 3.582. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 4.310 dollari per azione.

Facebook, ultimo prezzo a 369,79. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 334, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 410/450 dollari. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 345. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 450 dollari per azione.

Porcter & Gamble, ultimo prezzo a 139,79. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 135,52, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 160 dollari. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 137,07. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 175 dollari per azione.

Come al solito si procederà per step.