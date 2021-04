Una coppia che convola a nozze o che decide di convivere sotto lo stesso tetto è sottoposta ogni giorno a mille prove d’amore.

Dalla compatibilità caratteriale alla programmazione della giornata, del lavoro e degli impegni personali. Poi c’è la gestione degli impegni familiari e persino delle faccende domestiche. Ancora, i rapporti con i genitori del partner e gli amici, fino alla spesa al supermercato e alla gestione dei soldi.

L’abbiamo scritto per ultimo ma se ci pensiamo spesso è il denominatore comune a quasi tutte le questioni familiari. Anzi, molte volte il banco di prova più duro per le coppie riguarda la gestione del denaro.

Come superare con successo queste insidie? Vediamo in questa sede come avere marito e moglie sempre d’amore e d’accordo senza cadere in questi facili errori.

Parlare espressamente di soldi

C’è un malcelato pregiudizio secondo cui in amore non si dovrebbe parlare di soldi. Niente di più sbagliato. Perché sarà con il nostro partner, e non con il vicino di casa, che magari apriremo un c/c cointestato e pagheremo il fitto o il mutuo e le utenze.

Così come si cerca di capire il passato sentimentale del compagno/a, altrettanto importante è capire anche il suo background finanziario. Cioè il tipo di cultura e di approccio che si ha nel guadagnare, gestire ed impiegare il denaro.

Ancora, qualunque progetto futuro passa necessariamente dai soldi, non c’è via di fuga. Quindi, affermano gli psicologi, coniugare discorsi su progetti futuri e relativa pianificazione finanziaria eviterebbe sul nascere qualunque scontro successivo.

Ecco dunque come avere marito e moglie sempre d’amore e d’accordo senza cadere in questi facili errori

Un’altra chicca di saggezza, specie per le giovani coppie, è quella di non nascondere mai eventuali errori e fallimenti del passato.

Se la regola vale in generale, essa vale soprattutto in ambito finanziario. Si pensi ad esempio al caso in cui nel passato di uno dei due c’è stato qualche problema o fallimento che ha segnato l’esistenza.

Pianificare gli obiettivi e possibilmente farli coincidere

Un altro terreno di scontro tra marito e moglie o tra fidanzati conviventi è in tema di obiettivi da perseguire.

Se occorre affrontare una spesa extra, meglio acquistare una moto (che piace e userebbe solo lui) o meglio un arredo di casa (che invece gradirebbe solo lei)? Specie quando quegli acquisti andrebbero fatti a debito, ossia con l’ingerenza di tot rate nel futuro prossimo della coppia.

Ora, le unioni che durano hanno priorità di spese in comune (almeno quelle importanti), le discutono e soprattutto le condividono. Perché quelle eventuali rate influenzeranno il quotidiano dei partner per un bel po’di mesi a venire.

Restare sempre umili e coi piedi per terra

Stiamo cercando di capire come avere marito e moglie sempre d’amore e d’accordo senza cadere in questi facili errori. Tra quest’ultimi, due su tutti da non commettere, e che a prima vista potrebbero sembrare agli antipodi, sono:

a) avere una passione smodata per il denaro nel senso di anteporre soldi, lavoro e carriera a tutto il resto, famiglia inclusa. Che il partner sia finanziariamente forte o meno, di sicuro in lui/lei calerà nel lungo termine un senso di delusione. Se non di fallimento proprio, con inevitabili conseguenze negative;

b) parimenti è deleterio vivere a di sopra delle proprie possibilità. I creditori prima o poi si presenteranno alla nostra porta e per la coppia non ci sarà più pace.

Condividere la gestione dei soldi

Altro elemento che contribuisce al successo della coppia è la condivisione della gestione dei soldi. La filosofia del “ognuno fa per sé” di norma porta a stretto giro allo sfascio.

Del resto sentirsi estromessi ed esclusi sulle decisioni che contano produrrà una inevitabile condizione di frustrazione. E di conseguenza ci si ritroverà a mettere in discussione anche la stessa relazione di coppia.

Ecco dunque i segreti per avere marito e moglie sempre d’amore e d’accordo senza cadere in questi facili errori. Infine, nell’articolo di cui qui il link presentiamo la guida definitiva su come vestirsi a un matrimonio senza commettere errori.