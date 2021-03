Avere un bel giardino è un obiettivo che possono raggiungere tutti. Non sono necessarie particolari competenze né grandi somme di denaro. È sufficiente la buona volontà, la fantasia e qualche trucchetto del mestiere. Ecco quindi le 3 tecniche infallibili per abbellire il nostro giardino in modo semplice ed essere pienamente soddisfatti.

Giocare coi materiali poveri

I pallet in legno, o i comuni bancali, possono diventare dei complementi d’arredo davvero originali. Si possono utilizzare come contenitori per i vasi, o come tavolini rustici. Dipingendoli di bianco, creeranno subito un ambiente shabby chic. Colorati di tinte vivaci, invece, renderanno l’ambiente giocoso e divertente.

Anche i sassi sono un’idea perfetta per decorare il giardino. Reperibili in commercio in diverse colorazioni e dimensioni, sono l’ideale per creare percorsi, disegni o circoscrivere delle piccole zone, come aiuole da riempire di fiori colorati. Una bellissima idea è quella di creare nel proprio giardino un angolo per le piante aromatiche, profumatissime e utili anche in cucina.

Lanterne e lampade originali

L’illuminazione è molto importante per creare un ambiente magico e confortevole. E non si tratta solo delle normali luci da giardino. Le lanterne, ad esempio, sono perfette per creare delle bellissime atmosfere. Il nostro consiglio è di posizionare alcune lanterne di diverse grandezze in alcuni angoli del giardino, per ottenere punti luce ad effetto e anche molto romantici.

Riciclare gli oggetti inutilizzati

Bottiglie di plastica vuote? Lattine da buttare? Mobili inutilizzati? Via alla fantasia! Quel mobile in cantina, mai utilizzato, potrebbe essere perfetto per il giardino.

Si potrebbe carteggiarlo e ridipingerlo, magari in azzurro o in giallo! Il giardino cambierà subito faccia con un tocco di colore in più. Senza contare che ci sono sempre tanti attrezzi da sistemare, vasi da accantonare e tante altre cose, quindi un mobile non potrà che tornare utile.

Le bottiglie di plastica e le lattine vuote, invece, potranno essere utilizzate come vasi. Anche qui si può dare sfogo alla propria fantasia: si pensi a quanto sarebbe bello un giardino con vasi di tutti i colori o tutti in tinta unita.

Insomma, non servono grandi cose per avere un giardino da favola! È sufficiente tanta fantasia e le 3 tecniche infallibili per abbellire il nostro giardino in modo semplice ed essere pienamente soddisfatti.