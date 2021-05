Oggigiorno molti di noi sognano di poter coltivare un proprio orto in casa. Chi non ha spazio o vuole iniziare in piccolo può però prima puntare sulle erbe aromatiche. Queste piantine occupano infatti poco spazio e sono facili da coltivare. Danno però molte soddisfazioni! Ci fanno infatti risparmiare sulla spesa e sono sempre a portata di mano.

Se sono moltissime le erbe aromatiche disponibili, possiamo iniziare con alcune delle più importanti. Ecco le 4 erbe aromatiche che non possono mancare nel nostro giardino e perfette anche in appartamento e sui balconi.

Dall’orto alla tavola

Queste erbe sono infatti perfette per arricchire di gusto i nostri piatti. Molte ricette richiedono infatti l’utilizzo di erbe aromatiche, ma in questo modo potremo anche sperimentare. Non avendo limitazioni, potremo farci prendere dalla fantasia e provare nuove combinazioni! Alcune di queste erbe, inoltre, sono anche dei veri toccasana.

Possono essere infatti perfetti nelle tisane, negli infusi freddi o per preparare dei salutari suffumigi. Il tutto, va ricordato, a costo zero! Queste piante sono anche perfette per chi ha poca esperienza e non ha mai coltivato nulla. Resistono infatti anche in vaso e hanno bisogno di relativamente poca cura. Un po’ d’acqua e la giusta esposizione al sole e queste cresceranno rigogliose!

4 piante immancabili

Ecco le 4 erbe aromatiche che non possono mancare nel nostro giardino e perfette anche in appartamento e sui balconi, ma di cosa si tratta?

Come prima cosa nel nostro giardino non può mancare il basilico. Questa erba è infatti presente in tantissime ricette. Non ce la faremo più mancare sulla pizza o nel sugo della pasta!

Meno conosciuto, ma immancabile, è anche il timo, disponibile in diverse varietà. Il timo però non è solo un grande alleato in cucina, ma può essere usato anche in tisane e preparati contro i disturbi della stagione fredda.

È invece perfetta per il caldo la menta, utilissima sia nelle preparazioni dolci che quelle salate. E non c’è niente di meglio che aggiungere due foglie di menta fresca a un cocktail!

L’ultima erba aromatica di cui parliamo oggi è la salvia. Perfetta per dare gusto a tantissimi piatti, è anche gustosissima da sola impanata e fritta nell’olio!