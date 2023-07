Sono questi i 7 fiori che possiamo mettere sul balcone a luglio. Non solo il geranio che tiene lontane le vespe e che invidia i vicini  

In estate, il caldo non pregiudica solo la nostra resistenza, ma anche quella delle piante. I fiori appassiscono se non vengono curati con attenzione. E ce ne sono alcuni che detestano il sole. Ecco, allora, 7 fiori che, invece, sono perfetti per questo mese. Comprarli è una buona idea per avere un balcone fiorito

È normale che, in estate, il caldo, piacevole per tanti versi, non lo sia per molti altri. Fino a che si è al mare o in montagna, tutto bene. Il problema, però, è quando si rimane in città, soprattutto al Nord, con l’afa che si fa sentire e che ci obbliga a continue docce.

Non solo le persone. Anche i fiori, purtroppo, risentono di questa calura estiva. Alcuni, in modo particolare. E se non siamo più che bravi a curarli ecco che il danno è fatto. Li troverete rinsecchiti e dovrete, purtroppo, buttarli via. Anche se ci sono piante che richiedono poca acqua e potrebbero fare al caso nostro.

Sono questi i fiori che potresti comprare a luglio, da mettere sul balcone

Che poi non sempre una pianta, che sembra morta, lo è realmente ed esiste un modo sicuro per verificarlo ed è questo. Certo, molto dipende anche da noi, per la loro salute. Se ci ostiniamo a lasciare sul balcone fiori che non dovrebbero stare al sole, è normale che appassiscano. Sono questi i 7 fiori che possiamo mettere sul balcone, anche in un mese caldo come quello di luglio.

Infatti, ci sono, invece, dei fiori tipicamente estivi che finiscono per rendere il vostro balcone motivo di invidia da parte dei vicini di casa. L’importante è saperli scegliere e comprare, per andare sul sicuro. A cominciare dal geranio rosso che ha una prerogativa: tiene lontane le vespe.

Sono questi i 7 fiori che possiamo mettere sul balcone col caldo. Oltre al geranio, ecco gli altri

Anche la petunia è un fiore che si adatta perfettamente al balcone e ha il vantaggio che non servono molte cure. Basta innaffiarle una volta al giorno. Non è da meno l’ortensia, perfetta anche in vaso, anche se richiede una certa attenzione con l’acqua. In estate, infatti, va innaffiata in modo abbondante. I gladioli sono un altro fiore perfetto per i nostri balconi. Fioriscono proprio nei mesi estivi e danno al balcone un tocco in più. Anche in questo caso, vanno innaffiati con costanza.

L’impatiens della Nuova Guinea è una pianta perfetta, anche con balconi in ombra. La terra deve essere fresca, ma non inzuppata. Da non trascurare è la bouganville buttiana, da bagnare una volta al giorno. Infine, la campanula, che va reidratata alla sera, vaporizzando i suoi fiori.