4 consigli su come attirare gli uomini e farli innamorare

Uno degli aspetti più difficili delle relazioni riguarda, certamente, i rapporti di coppia. Molti finiscono rovinosamente anche per motivi futili ma la domanda che spesso attanaglia le donne è: “come farlo innamorare perdutamente?”.

Ebbene, in quest’articolo tratteremo proprio di quest’aspetto, fornendo 4 consigli utili per raggiungere lo scopo. Ci sono, infatti, alcune tecniche e comportamenti che, in amore, funzionano sempre. Ciò che, però, risulta davvero centrale è un elemento: la determinazione.

Tuttavia, questa deve essere impercettibile all’interlocutore, in quanto una delle regole altrettanto importanti è: nascondersi. Il “mordi e fuggi”, infatti, rappresenta un modo per attirare efficacemente l’attenzione di un uomo.

Bisogna, però, stare attenti a tenerla viva fino alla conquistata effettiva. Quindi, dovremo fare in modo che l’altro ci scopra a poco a poco, evitando di essere un libro aperto. L’uomo, al di là delle questioni culturali, infatti, resta cacciatore e dunque ha bisogno di scoprire.

Come tenere vivo l’interesse di un uomo

In questo senso, è importante non essere sempre disponibili e non fargli capire subito che ci piace. Quindi, regola numero 1 è: intrigo e mistero, per mantenere vivo l’interesse. Ciò, vale almeno all’inizio, come strategia per farlo innamorare.

Tra i 4 consigli su come attirare gli uomini, il secondo è quello di ascoltarli. Cioè, quando si è insieme, è importante che lui percepisca che si può fidare appieno di noi.

Quindi, dobbiamo lasciarlo parlare e confidare i suoi pensieri e le sue preoccupazioni, dandogli anche dei consigli da amica. Inoltre, dobbiamo esprimere il nostro punto di vista, mostrando di avere personalità.

Terza delle 4 regole è: ridere e farlo ridere. Senza questo, infatti, a parte tutte le doti che si può dimostrare di possedere, una relazione è destinata a fallire. Il tempo trascorso insieme deve essere sano e divertente, in modo da motivare l’altro a prolungarlo il più possibile.

4 consigli su come attirare gli uomini e farli innamorare

Quarta regola è: essere sexy e questo non riguarda soltanto il look. Infatti, le doti vanno mostrate gradualmente e non tutte al primo appuntamento. Di conseguenza, alla prima uscita occorrerà solo essere ben curate e carine ma discrete. Se si ha un corpo prosperoso, è meglio evitare eccessive scollature, vestiti aderenti e minimali.

Al secondo o al terzo, invece, si potrà osare di più, in modo da sorprenderlo. Dovrà rimanere affascinato e pensare: “ma come ho fatto a non accorgermi prima di certe doti?”. Tuttavia, questo gioco non è sempre facile perché oramai gli uomini hanno negli occhi i raggi infrarossi. Quindi, molto spesso riescono a capire le fattezze di una donna, anche se questa indossa vestiti molto sobri. Ciò soprattutto se si tratta di uomini particolarmente attenti e vigili.

