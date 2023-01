Allaccia le cinture perché se sei di questo segno per l’oroscopo cinese sarà un 2023 a 1.000 all’ora

Chissà se anche in casa tua si alzava il volume della TV alla frase: “oroscopo del 2023”. Sta a vedere che tutti noi stiamo cercando di capire come sarà il 2023.

Arriveranno soldi e fortuna? Ma, soprattutto, salute e benessere? Vediamo se saremo tra i fortunati del nuovo anno per l’oroscopo cinese.

Dopo la Tigre ecco il Coniglio

Se il 2022 è stato l’anno della Tigre, il 2023 apparterrà a coloro che sono nati negli anni del Coniglio. Ossia: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

E, così via, prima e dopo con cicli di 12 anni. Ma, entriamo nel dettaglio e andiamo a capire perché il 2023 riserverà grandi soddisfazioni a questo segno!

Secondo la tradizione cinese, il Coniglio rappresenta, come in natura, calma e mansuetudine. Coloro che appartengono alle annate del Coniglio, arriveranno al successo con scatto e velocità, ma senza farsi prendere dalla foga e dalla smania. Secondo un’antica leggenda cinese, simile a quella di Noè per la Bibbia, Buddha avrebbe convocato gli animali alla vigilia di una catastrofe terrestre. Tra i primi a sopraggiungere, il topo, ma anche il coniglio, il cane e il maiale. Per questo motivo, sarebbero stati poi ricompensati con una bella dose di fortuna. Ergo, se appartieni alle annate sopra citate, preparati che la fortuna potrebbe bussare alla tua porta e in maniera consistente!

Allaccia le cinture perché se sei di questo segno per l’oroscopo cinese sarà il tuo anno

Nella bellissima, poetica e caratteristica interpretazione dei segni cinesi, il Coniglio avrà come alleati 2 elementi naturali: acqua e legno. L’acqua è l’ambiente ideale dell’uomo, quello in cui nasce e si sviluppa e quello da cui è formato. L’acqua ti darà quell’energia e quella forza travolgente che ti permetteranno, caro Coniglio, di arrivare ai traguardi che meriti e a cui ambisci. L’acqua potrebbe essere anche la tua alleata in qualche viaggio particolarmente rilassante.

Grandi traguardi all’orizzonte

Allaccia le cinture perché se sei di questo segno per l’oroscopo cinese sarà un 2023 a 1.000 all’ora anche grazie al legno. Se l’acqua fornirà l’energia per sfondare, il legno rappresenterà la stabilità, ma anche la progettualità. Pronto a comprare casa? O a cambiare lavoro per gettarti a capofitto in nuove emozionanti sfide? Il legno del Coniglio 2023 rappresenterà proprio questo vento nuovo, in grado di pilotarti, assieme all’acqua in lidi che nemmeno immagini. Lasciati trasportare dalle onde e aggrappati al legno, caro Coniglio, perché il 2023 sarà foriero di soldi, soddisfazioni e successi! A proposito di riti e tradizioni cinesi, curiosiamo in un’abitudine davvero particolare che potrebbe portarci fortuna.