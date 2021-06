Storia e benessere si fondono insieme in questo stupendo luogo del nord Italia incastonato in una valle montana. Stiamo parlando di Recoaro Terme, in provincia di Vicenza, Veneto, nella Valle dell’Agno, ai piedi delle Piccole Dolomiti.

Questa località, a 445 metri sul livello, è abitata fin dal medioevo da comunità di pastori autoctone e popolazioni germaniche. Verso la fine del 1600 si scoprono le sue acque termali, benefiche e curative, che tutt’oggi donano prestigio a questa località montana.

A Recoaro ci sono quattro sorgenti: Lelia, Lora, Lorgna e Amara. Queste sorgenti contengono tutte preziosi oligoelementi, che le fanno anche essere acque commercializzabili come acqua oligominerale, sotto il nome di Lora-Recoaro. Anche il filosofo tedesco Friedrich Nietzsche visitò la località di Recoaro Terme. Secondo la leggenda, infatti, fu il paesaggio recoarese a ispirare il filosofo tedesco nella scrittura della sua opera “Così parlò Zarathustra”. A pochi passi, in effetti, si trovano sentieri stupendi, come quelli che passano attraverso le piste da sci di Recoaro Mille, frazione della località termale.

Le terme di Recoaro e le proposte di soggiorno all’insegna del relax

Se vogliamo andare alla scoperta di una delle località termali più famose d’Italia, incastonata tra le Prealpi vicentine, dobbiamo assolutamente essere ospitati nelle sue terme. Luogo molto frequentato tra ottocento e novecento, le terme di Recoaro offrono oggi vari servizi, nonché un parco di 220.000 mq, accessibile a tutti. Quest’ultimo è un luogo di sosta, sia per chi vuole usufruire delle cure termali, sia per chi è di passaggio.

Ci sono varie opzioni nelle cure termali: si va dalla terapia idropinica, alle inalazioni e aerosol, alla fangoterapia e la balneoterapia. Per idropinica si intende quella terapia basata sul bere acque speciali, contenenti elementi utili al proprio organismo. Le acque Lelia-Lora, ad esempio, sono ricche di minerali, solfato di magnesio e ione solforico, che migliorano i problemi gastrointestinali, i problemi legati al fegato e alle vie biliari.

Ecco, quindi, come andare alla scoperta di una delle località termali più famose d’Italia incastonata tra le Prealpi.