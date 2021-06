Il falso amico è come un’ombra che ci segue finché non muore il giorno. Così recita un antico detto. Questo serve a ricordarci che i veri amici si fanno vivi al momento del bisogno. Chi non tiene a noi, invece, ci lascia nel momento delle difficoltà.

Attenzione, questi sono i falsi amici che ci impediscono di imparare bene l’inglese.

Imparare l’inglese può essere facile

L’inglese è davvero una materia importantissima. Si studia dappertutto. È una lingua internazionale parlata in tutto il mondo. In ogni scuola, il MIUR ne impone lo studio. In un articolo precedente si è visto come migliorare l’inglese in maniera facile e veloce. A volte, però, ci possono essere degli ostacoli.

Niente paura! Non c’è bisogno di preoccuparsi. Non dobbiamo guardarci le spalle dai nostri amici di tutti i giorni. Prima che nascano delle paranoie infondate, è importante fare chiarezza. Non ci sono delle persone che cercano di sabotare i nostri progressi, I falsi amici o false friends sono dei termini che ci aiutano nella traduzione. Ma solo in maniera apparente. Il tradimento è dietro l’angolo.

Pensiamo di conoscere il significato di una parola, ma ecco che scopriamo che non è così. Dei vocaboli che sembrano scontati in realtà non ci vengono affatto incontro. Il loro significato è completamente diverso da quello che pensavamo.

Ecco alcuni termini a titolo esemplificativo. Potranno chiarire una volta per tutte il concetto e ricordarci che dovremmo usare il vocabolario più spesso.

Argument non vuol dire argomento, ma litigio. Stamp non è la stampa ma il francobollo. Chest non significa cesta ma petto. Brave sta per coraggioso e non bravo. Actually non significa attualmente bensì in realtà. Sympathy sta per compassione. Incident sta per evento. Library è la biblioteca.

Non bisogna farsi ingannare dai falsi amici.