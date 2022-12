Non passiamo Santo Stefano sul divano, è questo il giorno perfetto per una gita in famiglia

Il giorno perfetto per una gita in famiglia-proiezionidiborsa.it

Dopo l’abbuffata di Natale, il giorno di Santo Stefano viene sfruttato da tanti per riprendersi e digerire. Ma il 26 dicembre è il giorno ideale per passare una giornata in compagnia alla scoperta di luoghi nuovi. Vediamo cosa hanno da offrire alcune delle mete, più gettonate e non, a pochi passi da casa.

In tanti quest’anno passeranno le festività natalizie in città o dai parenti più stretti. Sono pochi gli italiani che hanno prenotato un viaggio all’estero o in qualche meta turistica. Ma non si deve per forza rimanere tutto il tempo a casa senza far nulla, anzi. Sono tanti gli eventi in programma in diverse città italiane, da Nord a Sud. Gli eventi e le manifestazioni locali sono un ottimo modo per scoprire le tradizioni del nostro Bel Paese.

Non passiamo Santo Stefano sul divano, ecco cosa fare il 26 dicembre

Ad esempio, se ci troviamo in Campania possiamo visitare Sorrento e vivere la magia del Presepe Vivente di Casarlano. In una cornice magica e suggestiva come quella della penisola sorrentina andremo a riscoprire le tradizioni di un tempo. Un presepe vivente che coinvolge tutta la comunità e che mette in mostra la Natività e mestieri ormai perduti.

Oppure, se siamo in Lombardia, possiamo partire alla scoperta dei piccoli borghi della zona. Ad esempio, tra Milano e Bergamo c’è un posto caratteristico che farà impazzire gli amanti della natura. Vaprio d’Adda è un comune di poco meno di 10.000 abitanti ma è una vera e propria oasi suggestiva. Impossibile non rimanere estasiati davanti allo spettacolare ponte ad arco su uno specchio d’acqua cristallino. Tappa obbligatoria è sicuramente la visita alla Casa del Custode dove ammirare alcune opere di Leonardo Da Vinci.

Visita al museo o passeggiata nel verde per smaltire il pranzo di Natale

Chi abita a Verona e dintorni può approfittarne per visitare i Musei Civici di Verona. Per tutto il periodo natalizio si può usufruire delle visite guidate gratuite, un’occasione da non perdere. Il 26 dicembre, ad esempio, è in programma la visita al Museo di Storia Naturale. Oppure, se ci troviamo vicino Roma, possiamo portare i bambini alla visita giocata con caccia al tesoro a Trastevere. Il Mistero di Villa Sciarra sarà un’esperienza indimenticabile per i bambini fino ai 10 anni.

Per finire, una bella gita in montagna dove ammirare paesaggi mozzafiato e godersi il panorama innevato. Ad esempio, a Montescuro Sila, in provincia di Cosenza, organizzano il Trekking di Santo Stefano nel Parco Nazionale della Sila. Ma se non vogliamo fare tanti chilometri basta fare una ricerca tra gli eventi delle Pro Loco della zona. Di sicuro troveremo qualcosa da fare che ci piace. Tra sagre, presepi viventi e villaggi di Natale c’è sicuramente l’imbarazzo della scelta un po’ ovunque.

Insomma, quest’anno non passiamo Santo Stefano sul divano e viviamo un’esperienza magica. Non dobbiamo per forza prendere l’auto e andare lontano, di sicuro troveremo qualche evento vicino casa. E se non dovesse esserci nulla di interessante usciamo per una passeggiata nei dintorni. E visto che ci siamo, mentre camminiamo approfittiamone per fare qualche facile esercizio. Così smaltiremo più velocemente il lungo e abbondante pranzo di Natale.