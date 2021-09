Alcuni  suggerimenti per chi ha voglia di rinnovare le vecchie porte di casa con una giusta spesa ed un po’ di divertimento 

Può capitare di avere in casa delle porte in legno scuro che non si adattano al nuovo arredamento o semplicemente dopo tanti anni si ha voglia di cambiare.

Ecco dunque qualche dritta per cambiare il colore delle porte al fine di ottenere un risultato che soddisfi il gusto personale con poca spesa e senza l’utilizzo di attrezzi professionali.

Innanzi tutto per dipingere la porta non sarà necessario smontarla dai cardini.

Ma con il nastro carta si dovranno proteggere le pareti lungo le mostrine della porta e fissare dei fogli di giornale o di plastica sul pavimento sotto di essa.

Quindi si dovranno smontare le maniglie e pulire la porta e le mostrine con una soluzione di acqua tiepida e bicarbonato (2/3 cucchiai per litro) con una spugna non troppo abrasiva.

Una volta asciutta, risciacquare con un panno in microfibra imbevuto di sola acqua tiepida.

A questo punto si potrà passare la prima mano di vernice per legno (da diluire con il 20% di acqua) o di smalto opaco (sempre da diluire come la vernice).

Questi sono prodotti facilmente reperibili nei negozi specializzati.

Utilizzare un pennello a punta piatta ed un rullo: il primo per la cornice e le mostrine ed il secondo per le superfici piatte.

È consigliabile utilizzare una vernice o uno smalto di colore grigio che ha un effetto coprente e consente di stendere eventualmente sopra un colore più chiaro e vivace senza dover passare troppe mani.

Ricordare di bagnare sia il rullo che il pennello e di strizzarli: assorbiranno meglio la vernice o lo smalto e faranno utilizzare una quantità inferiore di prodotto.

Fare attenzione a non ripassare più di una volta pennello e rullo fino alla seconda mano.

Si potrebbe incorrere nel rischio che l’accumulo di prodotto possa creare delle gocce o dei rilievi poco estetici e destinati a saltare, mettendo in luce il legno originario.

Lasciare asciugare 24 ore dopo la prima mano: senza alcuna fretta!

Una volta asciugate le superfici, passare la seconda mano.

A questo punto si potrà decidere se fare qualche ritocco; passare una carta vetrata leggera per dare un effetto satinato o vintage; applicare una vernice trasparente protettiva, sempre acquistata nel negozio specializzato.

Ecco pronta la porta e magari, con una nuova maniglia, acquisterà un aspetto del tutto nuovo.

