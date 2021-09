L’estate non è ancora del tutto finita. E potrebbe regalarci ancora dei piatti coloratissimi e da leccarsi i baffi. E tra i banchi del mercato si possono ancora scoprire i prodotti della bella stagione. E come si può resistere alla bontà degli ultimi pomodori e degli ultimi peperoni. Con questi due ingredienti si possono creare ricette straordinarie e cambiare la giornata. Ecco dunque come stupiamo ospiti e amici con questo coloratissimo piatto economico pronto in 15 minuti.

E non preoccupiamoci che i peperoni risultino indigesti. Infatti con un metodo semplicissimo questi ortaggi risulteranno digeribili e leggeri. L’aggiunta di pomodori e cetrioli darà ancor più freschezza al piatto. Nello specifico si tratta di una panzanella croccante che può essere preparata con pochi ingredienti e in pochissimo tempo. Perfetta per l’arrivo di ospiti inaspettati. Ed ecco come prepararla.

Come rendere digeribili i peperoni

La prima cosa da fare è prendere 3-4 peperoni di colore giallo e rosso. Il consiglio per renderli ben digeribili è di arrostirli a temperatura alta nel forno per 20-25 minuti. Successivamente ripuliamoli da buccia e semi. L’importante è non fare l’errore di pulirli eliminando anche l’acqua interna. Proprio l’acqua che si è formata all’interno contiene un enzima utile per alleggerire questo ortaggio.

Stupiamo ospiti e amici con questo coloratissimo piatto economico pronto in 15 minuti

Per la panzanella di peperoni e pomodori ci serviranno questi ingredienti:

3-4 peperoni;

160g di pane duro integrale;

50g di olive verdi;

1 cipolla rossa piccola;

2 cetrioli;

3-4 pomodori maturi;

basilico e origano q.b.

1 cucchiaio di aceto bianco;

1/2 spicchio d’aglio;

sale e olio evo.

Dopo aver arrostito i peperoni, bisogna lasciarli raffreddare e preparare il pane. Tagliamolo o spezziamolo in pezzi non troppo piccoli e mettiamolo in forno. Prima però bisogna condirlo con un filo di olio e sale. Una volta che il pane è pronto e croccante, uniamo anche i peperoni già spellati con il loro succo per qualche altro minuto.

In una ciotola capiente mescolare i peperoni e i crostoni di pane con olive, cetrioli tagliati a cubetti, pomodori e cipolla tagliati a strisce sottili. In una ciotolina uniamo un cucchiaio di olio e di aceto, sale quanto basta, l’aglio tritato. Con questa vinaigrette condiamo la panzanella. Per finire uniamo il basilico fresco e l’origano. La panzanella è pronta per essere servita in un piatto colorato.

