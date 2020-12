Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Chi ha visitato il Piemonte e non ha assaggiato la famosa carne cruda ha perso la possibilità di provare un piatto estremamente gustoso. La trita di Fassona piemontese è, infatti, sana e, quando trattata nella maniera giusta, sicura per la salute.

Questo, però, non significa che mangiare carne cruda sia esente da rischi. Infatti, questo piatto regionale può essere tanto buono quanto estremamente pericoloso per la salute.

La carne cruda, specialità piemontese

A molti potrà sembrare strano, ma nelle città piemontesi si mangia realmente la carne cruda. E bisogna ben specificare un dettaglio. Non si parla del carpaccio o di qualsiasi piatto di carne macerato nel limone o in ingredienti similari. Ma di carne mangiata cruda.

Si tratta, cioè, di carne di vitello selezionata e consumata fresca. La stessa viene solitamente tritata finemente e condita con olio, sale, pepe e grana e, occasionalmente, condita con il limone.

È importante, quindi, sottolineare che il limone non solo è opzionale ma non ha fattivamente il tempo di “cucinare” la carne. Ma è necessario fare attenzione: questo piatto regionale può essere tanto buono quanto estremamente pericoloso per la salute.

I danni sulla salute

Il primo punto da tenere presente è il tipo di carne consumata. La carne di vitello, infatti, ha delle caratteristiche che le permettono di essere mangiata anche non cotta quando eccezionalmente fresca.

Al contrario, le carni suine non dovrebbero essere mai consumate quando non cotte. Il consumo di queste carni, infatti, può portare a malattie quali la trichinella e allo sviluppo di parassiti nocivi per la salute.

Allo stesso modo la carne cruda piemontese va consumata in ristoranti di provata fiducia oppure comprata da esperti fidati. La stessa, infatti, può essere egualmente pericolosa nel momento in cui non sia fresca e mantenuta alle temperature adeguate.

Nel caso non si volesse rischiare, un piatto di tagliatelle ai funghi sarà capace di soddisfare il palato quanto i più buoni piatti regionali.